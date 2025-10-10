基孔肯雅熱｜長沙灣9歲男童中秋訪肇慶感染　同行3名家人暫無病徵

早前內地佛山爆發可由白紋伊蚊傳播的基孔肯雅熱病。衞生防護中心今日（10日）公布一宗新確診個案，一名居住在長沙灣東沙島街的9歲男童，10月4日至6日（即中秋節期間）到訪廣東省肇慶市，昨日（9日）出現發燒及關節痛等徵狀，目前情況穩定，屬輸入個案。他的3名家居接觸者曾一同到廣東，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。



此外，中心再錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期曾到印度。截至昨日，本港今年錄得49宗外地傳入的登革熱個案。



2025年8月8日，本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲女子，她居於葵青石籬一邨，上月到佛山探親。食環署翌日安排人員到石籬一邨滅蚊。（資料圖片／梁鵬威攝）

衞生防護中心截至今日下午5時，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱確診個案。病人為一名9歲男童，住所位於長沙灣東沙島街。初步調查顯示，他在10月4日至6日（即中秋節期間）到訪廣東省肇慶市，昨日（9日）出現發燒、關節痛及皮疹。

基孔肯雅熱病童3名家居接觸無出現病徵

病童在同日被帶到明愛醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

病童的3名家居接觸者曾一同到廣東，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。由於病人於潛伏期身處廣東省，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心繼續流行病學調查，個案已通報廣東省衞生當局。

全球40個國家或地區呈報44.5萬宗基孔肯雅熱個案

衞生防護中心指，本港今年累計錄得29宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年間，每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

自2025年初至9月30日，全球40個國家或地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。

有病人外遊印度感染登革熱 全年暫錄49宗外地傳入

衞生防護中心由10月3日至昨日（10月9日），錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期曾到印度。截至昨日，今年錄得49宗外地傳入的登革熱個案，去年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及5宗本地感染個案。

世界衞生組織資料顯示，登革熱的全球發病率在過去20年顯著上升，構成重大公共衞生挑戰。世衞去年錄得超過1,400萬宗個案，創歷史新高。

泰國及越南等旅遊熱點今年暫錄逾4萬宗登革熱

衞生防護中心指，登革熱在眾多鄰近旅遊地點普遍流行，其中印尼、印度、馬來西亞、泰國及越南今年已分別錄得超過4萬宗個案，新加坡亦錄得超過3,500宗。

另外根據廣東省疾病預防控制中心的資料，今年共錄得近1,600宗本地感染病例，其中150宗病例於9月22至28日的一周內錄得，以廣州、江門、潮州和深圳錄得的病例最多。