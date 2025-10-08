今日新聞8分鐘｜女子伏屍天水圍公園｜元朗中秋違法「煙花騷」

北區醫院走犯｜「借屎循」18歲疑犯鄧淳霖潛逃近兩日 於屯門落網

18歲男疑犯鄧淳霖（Tang Forest），上周六（4日）在元朗涉嫌偷車、無牌駕駛及販毒等5宗罪被捕；還柙期間報稱不適送院，至本周一（6日）傍晚從北區醫院逃走。警方稱，今日凌晨1時於屯門區拘捕鄧，現正將他扣留調查。

九龍灣啟業邨樹枝折斷擊中女子 頭部受創一度昏迷

今日（ 8日）上午11時半左右，九龍灣啟業邨啟裕樓對開有樹枝由高處掉下，打中一名37歲印尼籍女傭，她頭部受傷，昏迷不醒。救護員到場為傷者急救，然後送往伊利沙伯醫院搶救。傷者其後轉醒，警方及房署封鎖現場。

有片｜中秋元朗山下村違法「煙花騷」 碎屑擊中4車 1男當場被捕

元朗中秋節翌日凌晨（7日）有人違法放煙花。網上有片段顯示，山下村一個停車場，一行約10人在空地燃放煙花，煙花在上空綻放，持續約40秒以上。

天水圍公園女子割頸亡 夫認屍嚎哭：放心我會睇住兩個女

一名中年女子，清晨被發現倒斃在天水圍公園內。警方一直封鎖現場調查，至早上9時左右，死者親友到場認屍，情緒激動掩面痛哭。其中死者丈夫認屍後悲慟嚎哭，要由親友攙扶，他喊叫：「老婆你放心，我會睇住兩個女！」女親友亦哭成淚人，場面傷感。

東涌東站使用未審批不知名螺絲螺栓 港鐵發不合格通知書

正在興建的港鐵東涌延線東涌東站，8月被揭發用冒牌磚，《香港01》追查得悉，螺絲和螺栓都出問題。承建商安裝月台層牆身的防火板時，使用了不知名品牌的自攻螺絲，安裝鋼橋時使用的抗剪螺栓中，亦有一成以上未經審批。

港鐵確認使用相關物料前未交港鐵審批，港鐵已發出「不合格通知書」，承建商已跟進並抽樣測試，有關測試已經完成並確認符合合約及法例訂明的要求，兩個位置的工序仍未到交付階段。港鐵無回應螺絲螺栓的使用數量、範圍、百分比及影響。

金價｜忠記金行中午截籌 6旬婦套現亡夫金飾 有人為找卡數賣金

金價再見高位，紐約期金收市報4,004.4美元一盎司，現貨金價亦收超過4000美元一盎司。位於中環、以收金價高聞名的忠記金行，今午12時排有人龍。金行設有派籌機，中午已經「截飛」，門外張貼「暫停取票，明天請早」的告示，不少遲來的賣金市民撲空。

張家界天門山索道突發故障 遊客被困1小時懸掛高空如「盪鞦韆」

正逢內地國慶旅遊高峰期，湖南張家界天門山景區於10月5日傍晚發生索道故障，導致大批遊客被困高空車廂長達一小時，有親歷者形容運行過程中多次停頓，如同在高空中「盪鞦韆」。景區於今日（6日）發布通告，確認是電氣通訊故障所致並公開致歉。

十一｜中國遊客湧全球景點 帕勞潛水人比魚多非洲上演汽車遷徙

國慶中秋「雙節」長假期間，內地出境遊迎來高峰。由於外遊人數眾多，不少海外景點直接被中國遊客「承包」，各地網民笑言：「全世界都知道中國人放假了。」綜合內媒報道，在瑞士采爾馬特小鎮，國慶假期期間街上幾乎清一色是中國遊客。多名網民分享稱，本以為挑選冷門景點能避開人潮，沒想到「大家都想一樣」，景點裡到處都是講普通話的遊客，「聽着熟悉的語言，還以為自己沒出國。」