十一黄金周加中秋帶動消費　餐飲業稱生意額升　港人消費力勝旅客

內地十一國慶長假期剛結束，適逢今年黃金周遇上中秋節，除了內地旅客訪港人次上升，亦有不少港人留港消費。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，假期遊客及本地市場表現「相當唔錯」，節日效應帶動餐飲消費，整體生意額按年上升約10%，其中港人消費佔多數，亦因「做節」，港人的人均消費較內地旅客高。



主打中高價位的新派台灣菜餐廳「臺北棧」負責人則表示，黃金周期間生意較平日上升兩至三成，旅客人均消費亦較非黃金周時強勁，但其餐廳位處尖沙咀及銅鑼灣旅遊區，本地客較平日少。



10月6月中秋節晚上，灣仔利東街人山人海，有市民一家大小在做節後到來感受中秋氣份，自拍一張全家福照片。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

內地一連八日的十一黄金周假期昨日（8日）結束，超過139.4萬人次內地人來港旅遊。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，黃金周期間除了有不少内地客到不同小店、茶餐廳及快餐店進食，亦有很多港人留港消費，尤其今年黃金周遇上中秋節，港人留港「做節」，令餐飲業在假期時的整體生意額按年上升約10%，其中港人生意額及人均消費較内地遊客高。

黃家和指港人中秋留港做節加上股市升：食嘢更闊綽

他提到，政府及民間近來推出不少活動刺激市民消費，港人逐漸願意在夜晚時外出進食。是次黃金周長假遇上中秋節，股市亦明顯上漲，黃家和分析，很多市民在中秋時外出「做節」，更因在股市賺錢，在「食嘢方面更闊綽」，令黃金周食肆生意大幅增加。不過，黃亦指出，港人消費力仍較疫情前低。

同樣消費力較疫情前低的還有內地旅客。黃家和表示，雖然黃金周旅客增加，但消費力減少，他分析主因為内地經濟未復蘇，以及內地旅客近年旅遊模式改變，想體驗香港不同面貌，不再如同以往般喜愛品嘗香港的貴價餐廳，反而愛去香港的小店。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

香港餐務管理協會主席梁振華同樣指出，因黃金周假期涵蓋中秋節，不少民生區食肆因港人「做節」受惠，外加港人「做節」時更願意於食肆消費300至400元的節日套餐，「星期六、星期日和星期一正日都有百分之十的增長」。旅客則主要集中於尖沙咀、旺角、銅鑼灣等地，大部份於茶餐廳及快餐店等地進食，人均消費約50至70元。

香港餐務管理協會主席梁振華表示。（資料圖片 / 林若勤攝）

新派台灣菜餐廳「臺北棧」負責人Jacky表示，不少內地旅客一家大小趁黃金周期間來港旅遊，旗下兩間餐廳位處尖沙咀及銅鑼灣旅遊區，生意額在假期期間較平時上升兩至三成。他提到，對比非黃金周時期的旅客，黃金周旅客消費力更高，除了套餐外，「肯單嗌單價較高的特別食物」，人均消費約為250元，比平日多出至少50元。

臺北棧負責人Jacky。（資料圖片 / 夏家朗攝）

至於本地市民，他稱與平時差不多，甚至更少，人均消費則比平日低。「我哋平時本地客佔比較內地客多，但一有長假期，本地客比例就會明顯地下降」，Jacky認為現象或與港人外遊或北上有關，「留低的本地客消費意欲或較低」。

雖然黃金周期間生意暢旺，甚至今年假期的生意按年上升兩至三成，但他指「做生意要求穩定」，單靠假期人流無法幫補全年生意額，冀望非假期的時候也可有穩定人流。Jacky亦提到，今年十一黃金周比開關前的黃金周人流減少。「以前海港城在黃金周時會很擁擠，但今年假期時仍可在內很舒服地行走」，估計與旅客近年更愛去郊外觀光有關。