消委會‧衞生巾｜韓國Kleannara獲5分每包售$16.1　LadiM獲3分最低

衞生巾是不少女性的必需品，其吸收能力亦是消費者關注的重點之一。消委會測試市面上36款有翼衞生巾，發現不同樣本的吸收速度表現參差，介乎3秒至73秒。其中每片約3.17元、來自內地LadiM的石墨烯衞生巾日用，吸收速度達73秒，整體評分僅3分，表現最不理想。



至於最便宜的一款是來自韓國Kleannara有機純棉衞生巾，一包16片會員價16.1元，即每片約1.01元，吸收速度為10秒，整體評分達5分滿分，是性價比最高一款。



消委會測試市面上36款有翼衞生巾，發現不同樣本的吸收速度表現參差，介乎3秒至73秒。（任葆穎攝）

消委會測試市面上36款有翼衞生巾，並根據其聲稱長度分4組，包括22厘米至25厘米；26厘米至29厘米；30厘米至35厘米；40厘米至43厘米；消委會發現其吸收速度介乎表現參差，介乎3秒至73秒。

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LadiM吸收速度需73秒最長

吸收能力較差的樣本是LadiM的石墨烯衞生巾日用，長度為24.5厘米，每片平均零售價約3.17元。測試發現，其吸收速度需73秒，整體評分僅3分。

至於表現較佳的款式，每片1.85元的Elis素肌超柔日用衞生巾（優惠孖裝），長度27厘米，吸收速度4秒，整體評分達5分；另外，售價最便宜的26厘米Kleannara有機純棉衞生巾，每片約1.01元，吸收速度達10秒，整體評分達5分滿分。

夜用衞生巾方面，較理想的產品則包括樂而雅Laurier清爽超瞬吸棉柔夜用有護翼衞生巾，長為30厘米，每片價錢約1.94元，吸收速度僅3秒，整體評分達4.5高分；高潔絲Kotex安心熟睡超薄熟睡夜用衞生巾，長度41厘米，每片約5.13元，吸收速度同樣3秒，整體評分達5分滿分。

此外，消委會進行化學及微生物測試，發現所有樣本均沒有檢出不合規格的微生物及物質，表現理想。

「Kotex」品牌商表示，消委會的吸收速度測試中，所使用的液體總量或高於普遍女性經期時每次平均流量，認為上述測試結果僅反映特定實驗室條件下的表現，未能完整呈現產品於實際使用時的整體效能與感受，又指其產品嚴格遵循相關標準並取得國際I品質認證。

「LadiM」總代理商提交了其生產商發出的廠檢測試報告，顯示其產品符合GB/T 8939-2018標準的要求，包括吸收速度、全長偏差等項目。

「Dear Skin」總代理認為其產品吸收速度測試結果達到5秒，且通過微生物檢測，證實了「NO SAP無化學吸水物料」在安全和衞生上的卓越表現。「Mannings Guardian」分銷商指其產品符合該公司的質量和安全要求。