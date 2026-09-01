78歲石修聽力衰退剩6成？附聽力自測表+消委會助聽器選購指南

78歲的圈中「不老男神」石修，向來給人精明強幹、活力十足的印象。然而，其兒子陳宇琛早前受訪時透露，父親其實早在五、六年前已出現聽力衰退，目前聽力僅剩約六成。而主因是年輕時熱愛音樂，長期吹色士風、打鼓及戴耳機聽歌，高分貝環境對聽覺造成了不可逆轉的傷害。



石修78歲仲係咁型！（threads@sheksau）

強如石修，最初面對聽力問題時，同樣經歷過抗拒與掙扎。這不單是身體機能的變化，更是許多中老年人難以跨越的心理關口。

跨越「依賴外物」關口 豪花5萬訂造隱形助聽器

陳宇琛坦言，父親當初最難適應的是「要承認自己聽力退化，並且需要依賴外物生活」。加上初戴助聽器時，原本聽不到的雜音一下子湧入，大腦需要時間重新適應與過濾，過程就像剛佩戴新度數的眼鏡一樣，需要適應期。

（IG@sam_chan_yu_sum）

為了兼顧幕前形象與專業表現，石修當年特別豪花逾5萬港元，訂造耳蝸型隱形助聽器，更準備了多款顏色來配襯不同服飾。如今他已完全習慣，每次外出都會佩戴。加上家人與兩歲孫女的體諒及溫馨互動，讓他能以豁達心態繼續享受生活。

年紀大聽力衰退好正常？60歲後應每年驗一次

很多人以為「耳聾」、「耳背」是老化的必然結果，因而選擇默默承受。事實上，隨住年齡增長，內耳毛細胞與聽覺神經就會自然退化，這種情況稱為「老年性聽力障礙」。這就像眼睛會老花一樣，屬於正常的生理變化，無須感到尷尬或羞恥。

不過，聽力退化往往是漸進式的，初期極難察覺。專家建議，年滿60歲或以上的人士，無論自覺聽力是否正常，都應養成每年進行一次專業聽力測試的習慣，以便及早發現問題並進行干預。

聽力困難自測表：10分或以上或屬輕度至中度聽力損失

想知道自己或家中長者的聽力是否已經警號響起？可以參考以下自我評估問卷。請根據過去一個月的實際情況回答：

結果分析：

0 – 4 分：聽力狀況良好，請繼續保持保護耳朵的習慣。



5 – 9 分：存在輕微聽力困擾，建議留意日常生活中的聽力變化。



10分或以上：可能表示已出現輕度至中度的聽力損失！ 建議盡快尋求耳鼻喉科醫生或合資格聽力學家作詳細檢查。



消委會教路：挑選助聽器4部曲

市面上的助聽器款式眾多，價格差距極大。消費者委員會（消委會）過去曾提醒大眾，選購助聽器時絕不能隨便在街上或網上購買，必須遵循專業流程：

第一步：進行專業聽力評估

切勿盲目購買現成產品。應先由耳鼻喉科醫生評估是否由耳垢塞息、中耳炎等疾病引起，再由聽力學家進行純音聽力測驗，確定聽力損害程度與類型。

第二步：按需要與生活習慣挑選款式

（圖片來源：截圖自消委會官網）

常見款式包括耳背式（BTE）、耳道接收器式（RIC）、耳道式（ITC/CIC）等。選購時應考慮：

操作能力：長者手指靈活性如何？手部不靈活者，較適合體積較大或充電式的耳背式助聽器。



聽力程度：嚴重聽力受損者通常需要輸出功率較大的款式。



生活環境：常處於戶外或嘈雜環境者，可考慮具備降噪及定向麥克風功能的型號。



第三步：親身試戴與跟進調校

助聽器並非即買即用，試戴期至為關鍵。試戴時應注意自己說話是否自然、在不同背景音下能否聽清。聽力學家會根據客觀數據與使用者的主觀感受，進行多次精準調校。

第四步：了解售後服務與總成本

消委會提醒，購買助聽器時不能只看機價，應一併了解以下條款：

額外費用：驗配費、訂造耳模費是否已包含在機價內？



調校服務：保用期內是否提供免費跟進調校？



試戴與退換條款：如試戴後效果不理想，換機或退款的細則及手續費安排。



保用期與電池成本：保用期有多長？維修費用及更換電池的長期開支。



善用助聽器不只為了聽得清，更能「保養大腦」！

許多長者抗拒佩戴助聽器，認為「還聽得到就不用戴」。然而，聽覺刺激減少會直接影響大腦分析言語的能力。長年處於聽力受損狀態，大腦聽覺中樞長期缺乏刺激，更會加速認知功能衰退，甚至顯著增加患上腦退化症（認知障礙症）及抑鬱症的風險。

及早佩戴合適的助聽器，能重拾清晰聲音，維持大腦活躍度，並改善社交生活，是維持晚年生活質素的重要一環！