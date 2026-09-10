消委會．迷你攪拌機｜攪拌表現參差　法國特福及BOSH獲4.5分最佳

近年健康飲食備受重視，不少人會在家利用攪拌機自製沙冰及奶昔等飲品。消委會今（10日）發布最新一篇《選擇月刊》，當中公布8款價值398元至1,188元迷你攪拌機的效能及安全表現。測試結果顯示全部樣本安全程度滿分，但有部份樣本耐跌撞能力低。各樣本中，以售價798元的BOSH攪拌機，與售價最高的1,188元法國特福攪拌機評分表現最佳，同獲最高總評4.5分。



近年健康飲食備受重視，不少人會在家自製沙冰及奶昔等飲品。（消委會圖片）

消委會及機電署分別委託獨立實驗室進行測試，機電署參考國際安全標準IEC 60335-1及IEC 60335-2-14測試樣本的安全程度；消委會則委託國際消費者研究及試驗組織，測試樣本的攪拌表現、寧靜程度、使用方便程度、設計及待機表現。當中7款樣本備有便攜攪拌杯的迷你攪拌機，亦額外測試了便攜攪拌杯的防漏及耐跌撞表現。

法國特福BL19H4G0/870攪拌機獲4.5分評分，售價1,188元。（百老匯電器網頁圖片）

BOSCH MMB 2111型號攪拌機同樣獲消委會4.5評分，售798元，性價比高。（BOSCH官網圖片）

全部樣本通過防觸電保護等安全測試

是次測試的8款迷你攪拌機，攪拌份量適合1至2人，機身較輕巧，售價由398元至1,188元。8款樣本的規格各有不同，攪拌杯的額定最大攪拌容量由300毫升至700毫升，而額定輸入功率則由170W（瓦特）至1,000W。消委會指，全部樣本均通過相關的安全測試，包括防觸電保護、結構、溫升測試及絕緣強度等。

獲最高評分為法國特福BL19H4G0/870及BOSCH MMB2111的攪拌機，售價分別為1,188元及798元，均獲最高總評4.5分。至於兩款售價最低的攪拌機，Vitantonio VBL-60A及Récolte RSB-4均售398元，兩者均獲總評3.5分。標價548元的Panasonic、飛利浦，及售599元的普樂氏同獲3.5分總評。售價1,149元的nutribullet為第二貴的攪拌機，獲得總評4分。

所有樣本攪本時頗嘈吵 噪音測試最低2.5分

針對寧靜程度，是次量度樣本製作五青汁時的噪音水平，並同時由3位實驗室人員評審樣本於使用時的寧靜程度。消委會指，雖然量度樣本操作時的噪音水平，並不是在採用無回響的全吸音測試室進行，但全部樣本都在同一環境下量度，故所得的結果可作簡單比較。結果顯示，所有樣本攪拌時都頗嘈吵，僅獲2.5分至3.5分，其中樣本Vitantonio攪拌機備有靜音外蓋，攪拌時量得的噪音為所有樣本中最低。

攪拌表現參差 需視乎攪拌方式及食材大小和份量

至於效能測試，結果顯示，攪拌方式會直接影響攪拌效果。以香蕉藍莓沙冰為例，如將食譜中室溫水的比例由 20%增至約55%後，法國特福攪拌機所做的沙冰均勻度有所提升，但質地因而變得稀薄；將飛利浦攪拌機的食材分量減半並配合膠刮協助攪拌，另外將普樂氏攪拌機的食材分批小量放入攪拌杯並將攪拌次數增加至3次後，2 款樣本未能完全攪碎食材的分量明顯減少，惟攪拌時，冷凍水果已經開始溶化。

此外，當普樂氏攪拌機將蔬果乳酪奶昔及五青汁的攪拌次數增加至3次後，2 款飲料的均勻度及細緻度均有改善。消委會建議，若攪拌效果未如預期，消費者可按食材特性及實際攪拌情況，靈活調整食譜比例、食材分量、攪拌時間及攪拌次數等，以提升攪拌效果。

另外，消委會亦測試了耐跌撞能力，模擬用家日常攜帶便攜杯時意外跌落的情況，結果有其中3款樣本的攪拌杯由0.8米高跌落後損壞，未通過耐跌撞測試，包括售價1,149元第二貴的nutribullet NB-201S攪拌機，還有兩款同售398元的Vitantonio VBL-60A及Récolte RSB-4攪拌機。