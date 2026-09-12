消委會8款迷你攪拌機評比｜全部通過安全測試　選購及使用貼士

近年不少人習慣在家自製果昔、沙冰或奶昔，體積細小的迷你攪拌機因為容易收藏，加上部分型號攪拌完成後可以直接換上杯蓋帶出街，成為不少家庭的方便之選。不過，細部是否代表攪拌效果一樣好？消委會聯同機電工程署測試市面8款迷你攪拌機，售價由$398至$1,188。結果8款全部通過相關安全測試，但實際攪拌食材的表現就有明顯差異；7款附有便攜攪拌杯的樣本雖然全部通過防漏測試，當中卻有3款在跌撞測試後出現損壞，選購時不能只看外形及方便程度。



8款售價相差近3倍 容量由300ml至700ml

今次消委會測試的8款迷你攪拌機，主要針對1至2人使用，最大攪拌容量由300ml至700ml不等，額定輸入功率則介乎170W至1,000W。當中有傳統攪拌杯，使用時先將刀片安裝在杯底，再將整個杯安裝到主機，之後才放入食材。

另一種較常見的是便攜攪拌杯，用戶先將食材放入杯內，再裝上刀片，將杯倒轉安裝到主機上攪拌。便攜式設計的優勢是完成後只需拆走刀片、換上杯蓋，原本的攪拌杯就直接變成飲用杯，早上整完奶昔或果昔後可以直接帶出街，毋須再倒入另一個容器。今次8款樣本中，有7款都提供便攜攪拌杯，反映這項功能已經成為迷你攪拌機其中一個主要賣點。

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全部通過安全測試 但攪拌效果就有高低

今次機電工程署參考國際安全標準IEC 60335-1及IEC 60335-2-14，測試8款迷你攪拌機的安全程度，項目包括防觸電保護、產品結構、溫升及絕緣強度等。結果令人較安心，8款樣本全部通過相關安全測試。不過，「安全過關」不代表每一部的實際攪拌能力都一樣。

消委會另外委託國際消費者研究及試驗組織ICRT測試產品的攪拌表現、寧靜程度、使用方便程度、設計及待機表現。測試人員會按照每款產品說明書建議的食材擺放次序、攪拌模式及時間進行測試，再比較完成後食物的均勻度、幼滑程度及口感。結果顯示，不同樣本的攪拌表現存在差異。因此選購時不能單純認為功率高、價錢貴，就必然代表所有食材都可以攪得更加幼滑。

便攜杯全部不漏水 但3款跌撞後有損壞

既然便攜攪拌杯其中一個主要用途是直接帶出街，會否漏水及耐不耐跌自然相當重要。消委會特別為7款附有便攜攪拌杯的樣本進行防漏及耐跌撞測試。防漏方面表現理想，7款全部通過測試。正常使用及攜帶時，至少在測試條件下沒有出現液體滲漏問題。但到了耐跌撞測試，結果就沒有那麼一致。

當中有3款樣本在跌撞測試後出現損壞。對於會將攪拌杯放入背囊、手袋，甚至帶返公司或健身室的用戶而言，杯身及相關配件的耐用程度亦值得納入選購考慮。換言之，便攜杯「擰實唔漏」只是基本要求，實際日常使用難免會碰撞甚至跌落地，耐用程度同樣重要。

洗機前一定要拔插頭 摩打主機切勿直接沖水

迷你攪拌機每次都直接接觸水果、奶類等食材，使用後清潔相當重要，但清潔方法同樣涉及安全。消委會提醒，更換配件或清洗之前應先拔掉電源插頭，避免過程中誤觸開關，令刀片突然轉動。使用後亦應待機身冷卻，再徹底清潔攪拌杯，避免食物殘留並滋生細菌。

但要特別留意，摩打底座不能當成普通杯直接放到水喉下沖洗，更不能浸入水中。主機應以濕布擦拭，否則水分滲入電器內部，有機會引致短路或漏電。攪拌杯內的刀片亦相當鋒利，清潔時不要直接用手指伸入刀片附近擦洗，消委會建議可以使用長柄刷具協助，降低割傷風險。

有燶味、怪聲或過熱 唔好繼續用

如果攪拌機開始出現和平日不同的聲音、異味或者異常過熱，就不應抱着「仲轉到就繼續用」的心態。消委會建議遇到這些異常情況，應安排有經驗的技師檢查。清潔完成後，各項配件亦應完全風乾才收藏，並放在小朋友接觸不到的位置，不應讓兒童單獨使用或把玩。

另外，如果打算網購迷你攪拌機，亦應留意產品是否符合香港使用規格。消委會提醒，海外產品可能涉及電壓及電源插頭差異，不應只因為網上售價便宜，就購入不符合本地規格的電器在香港使用。

買迷你攪拌機 唔係愈大W數愈值得買

從今次8款測試結果來看，選擇迷你攪拌機其實不應只看一個數字。產品售價由$398至$1,188，功率亦由170W一直去到1,000W，但真正影響日常使用的，還包括攪拌效果、容量、杯身耐用程度、連續操作時間，以及是否方便清潔。

如果主要是一個人早上製作奶昔，再直接帶返公司，便攜杯設計及防漏、耐跌撞能力可能比最大容量更加重要；如果經常需要處理較多食材，容量及實際攪拌表現自然更加值得留意。至少在安全方面，今次8款產品全部通過相關測試；但要真正揀到一部好用的迷你攪拌機，就不能單靠「功率最高」或「價錢最貴」決定。