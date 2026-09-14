消委會‧衞生巾｜LadiM吸收速度慢於內地標準　過半樣本無列主成份

衞生巾是不少女性的必需品，消委會測試市面上36款有翼衞生巾，發現有19款樣本沒有標示主要成分或表面材質，有7款樣本則未有列明保質期。此外，測試發現不同樣本的吸收速度表現參差，介乎3秒至73秒。其中每片約3.17元、來自內地LadiM的石墨烯衞生巾日用，吸收速度達73秒最慢，亦慢於內地推薦性國家標準60秒的要求，整體評分僅3分，表現最不理想。



消委會測試市面上36款有翼衞生巾，發現不同樣本的吸收速度表現參差，介乎3秒至73秒。（任葆穎攝）

LadiM吸收時間達73秒 超內地推薦國家標準

消委會表示，根據內地推薦性國家標準，衞生巾吸收速度不應多於60秒。若衞生巾的吸收速度過慢，或會令私密部位皮膚感到黏濕，不僅影響日常使用的舒適度，更可能增加側漏風險。

消委會測試市面上36款有翼衞生巾，並根據其聲稱長度分4組，包括22厘米至25厘米；26厘米至29厘米；30厘米至35厘米；40厘米至43厘米；消委會發現其吸收速度介乎表現參差，介乎3秒至73秒。

吸收能力較差的樣本是LadiM的石墨烯衞生巾日用，長度為24.5厘米，每片平均零售價約3.17元。測試發現，其吸收速度需73秒，整體評分僅3分。

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過半樣本沒標注主要成分 7款沒列保質期

現時本港沒有強制規定衞生巾包裝上須表示本地供應商資料、生產日期或到期日等資料，內地則要求銷售包裝上應標明生產單位、主要原料、生產日期及保質期等。

消委會檢查36款樣本後發現，有19款樣本未有以中文或英文標示主要成分或表面材質。另外，有7款樣本未有列明保質期，分別涉及Elis、Chericot、樂而雅Laurier、蘇菲Sofy、日綿織物Nichimen Orimono的產品，消費者無從得知產品是否已經過期。消委會建議供應商表示主要成分等資料，讓消費者可按自身情況或需要，選擇合適產品。