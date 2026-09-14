林行止家人登訃文稱遺體已火化　未公開舉殯　紀念網頁今開放公眾

本港首份財經報紙《信報》創辦人、素有「香港第一健筆」美譽的林行止月初逝世。其家人在《信報》刊登訃文，公布林行止上周日（6日）在家人陪同下於養和醫院與世長辭，終年88歲。按先人囑咐治喪從簡，未有公開舉殯，只設家奠，遺體已於上周六（12日）火化。《信報》亦刊出仝人名義的公告悼念。



網頁上刊載多張林行止的生活照，包括與《信報》另一創辦人、其妻子駱友梅合照，及林與孫兒相處的照片。（網頁圖片）

網頁上刊載多張林行止的生活照，包括與《信報》另一創辦人、其妻子駱友梅合照，及林與孫兒相處的照片。（網頁圖片）

網頁上刊載多張林行止的生活照，包括與《信報》另一創辦人、其妻子駱友梅合照，及林與孫兒相處的照片。（網頁圖片）

網頁上刊載多張林行止的生活照，包括與《信報》另一創辦人、其妻子駱友梅合照，及林與孫兒相處的照片。（網頁圖片）

《余英時回憶錄》英譯者：無愧專業良知 為城市奉獻一生

林行止家人在公告中提到，遺體已於上周六在哥連臣角火化。公告同時提及，原為林氏親友紀念林行止而設的網頁，今日起向公眾開放。網頁上刊載多張林行止的生活照，包括與《信報》另一創辦人、其妻子駱友梅合照，及林與孫兒相處的照片。

網頁有留言板，其中《余英時回憶錄》兩名英譯者丘慧芬及加拿大漢學家杜邁可留言，讚揚林行止作為報人，無愧於其專業良知，作為熱愛香港的公民，也已經為這個城市奉獻了一生。

阿里巴巴集團前總裁兼首席營運官關明生則留言，提到二人50多年前在英國劍橋曾同屋，因而結識，回港後亦有與林行止帶領的行山友活動，又指會將昔日共處以及林行止與駱友梅的眷顧銘記於心。

網頁上刊載多張林行止的生活照，包括與《信報》另一創辦人、其妻子駱友梅合照，及林與孫兒相處的照片。（網頁圖片）

網頁上刊載多張林行止的生活照，包括與《信報》另一創辦人、其妻子駱友梅合照，及林與孫兒相處的照片。（網頁圖片）

《信報》仝人公告：報界、文化界和香港重大損失

至於《信報》仝人發出的公告，則提到林行止的離世是報界、文化界甚至乎香港的重大損失。公告又提到，林在《信報》工作時極度自律，無論市況如何起伏、社會怎樣動盪，每天皆準時交稿；對文章質素要求極高，不時反覆修正，等待完成排版至深夜達且。每逢重要時節和報慶，林行止都會安排筵席，贈予禮品慰勞。