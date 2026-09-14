內地女子偽造副教授信函獲取錄讀博士　官斥剝奪他人機會判社服令

內地女子多次報讀博士班失敗，涉偽造前副教授何偉業的學術推薦，終獲教有錄取，惟被揭發文件造假而被控。內地女早前承認一項欺騙罪，案件（FLCC 2815/2025）今(14日)在粉嶺法院判刑。



裁判官陳炳宙指，被告的教學表現出色，亦一直奉公守法，自我期望高，認為她一時想不通，受中介唆擺而犯案，然而其做法亦剝奪另一申請人的機會，經考慮後判被告160小時社會服務令。



女被告李祖兒，早前承認一項以欺詐手段獲得服務罪，指她於2024年11月30日至2025年12月16日，透過欺騙手段，向香港教育大學的教職人員訛稱何偉業是她的學術推薦人，並指何於同年3月5日撰寫之入學推薦信是真實的，從而不誠實地取得教大教育學博士課程的服務。

女被告李祖兒在粉嶺法院認罪判社會服務令160小時。(資料圖片)

申請未成功受中介唆擺

被告的背景報告指，她在學業和操行均有傑出表現，對教學有熱誠。她在教大完成碩士課程後，在廣州教學，為加強競爭力，想報讀教大的博士課程，但一直未能成功，後來受中介唆擺而犯案。

官斥被告剝奪另一申請人的機會

陳官判刑時指，被告的犯罪行為，剝奪了另一名博士課程申請人的機會，影響他人的學業及前途，法庭需判阻嚇性刑罰。惟考慮被告過往有出色的教學表現，她對自己有很高期望，接納她一時想不通，被告因本案滯在港，已是慘痛教訓，受中介唆擺而犯案。

2021年起每年申請至2025年才獲取錄

案情指，被告於2019年在教大碩士畢業，她在2021年起，每年都向教大申請其博士課程，但均不成功。她前年再經網上提交申請，並上載聲稱由教職員「何偉業」撰寫的推薦信，終獲教大取錄，並於2025年9月開始上課。

認用2021年的信函偽造再冒簽

惟教大職員其後發現，何於2021年7月已離職，何在離職前為副教授。職員聯絡何後，何確認從未發為被告撰寫推薦信。被告被捕後在警誡下稱，修讀碩士課程時認識何，她於2022年要求何為她撰寫推薦信，她指何表示可用他於2021年所寫的信函。被告承認她以2021年推薦信內的資料為基礎，偽造涉案推薦信及在信上冒簽。