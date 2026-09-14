14歲少女涉與5男性交　事主稱曾用狗帶性玩具　辯方反指事主帶來

14歲少女涉在約1個月時間內，先後與5名在交友程式認識的男子非法性交案（HCCC94/2025），今（14日）在高等法院續審，控方播放事主X最後部份的錄影會面，另首3名被告的律師開始對X進行盤問。



X在最後部份的錄影會面透露，她與小學教師見面時，該教師曾拿出狗帶性玩具，並用該帶套著她，要她赤裸爬行。代表教師的律師盤問時，反指該性玩具是X給被告的，指X稱有人送給她，她怕母親發現，故給了該老師，但兩人並無使用。律師又指，X與該老師在酒店房內只在聊天，無發生性行為，X否認說法。



另兩名被告的律師，亦指該兩被告與X見面時，並無發生性行為，X一概否認。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項非法性交罪，及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，曹杰庭另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪。案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

首被告譚兆竣，被捕時報稱教師，他的代表律師指，譚在酒店房內只與X聯天，並無發生性行為。(朱棨新攝)

次被告陳家明，被捕時報稱地政主任，他的律師指，X向陳提出口交及交，但遭陳拒絕。(朱棨新攝)

第三被告吳啟正，被捕時報稱工程實習生，他律師指，X當日上吳家只為補習，無發生性行為。(朱棨新攝)

X稱曾遭小學老師用狗帶套住

控方今早播放X的另一個錄影會面，X在該會面稱和小學老師在酒店房間性交時，小學老師曾使用性玩具。X指該工具是一條狗帶，狗帶連接一條繩。小學老師把狗帶套住X，然後拖住繩，要X全身赤裸扒在地下行走。狗帶上有一個球，該球放入X口中。

信任譚故同意玩性玩具

X其後接受辯方盤問，代表首被告譚兆竣的代表大律師指，X和譚在網上認識到見面，相隔不足一天，問X為何願意玩該性玩具，X稱因譚提出，她認為可以嘗試，加上玩該性玩具不會使人受傷。X又稱她容易順從他人意見，且譚透露了他的背景，X認為他值得信任，因此相信譚。辯方問，該性玩具是否具侮辱性，X稱當時有感到尷尬。

辯方亦指根據X的口供，譚在X的口內射精，問此行為是否具侮辱性，X不同意，指一般情況下都會發生，認為沒有不妥。

辯方指X向譚透露被欺凌

X亦提到譚在酒店房內有問她讀書情況，辯方指X當時亦向譚透露遭欺凌，及與同學關係不大好，她被排擠，同學會丟棄她的書包。X回應指不肯定有否講及這些事。辯方續指，X有向譚透露，家人把注意力放在胞姐身上，她因此不開心，譚則拍X膞頭安慰她，X否認說法。

指X送性玩具給譚

辯方道出其案情，指X和譚在房內沒有性交，也沒有使用性玩具，X也沒有替被告口交，他們只是在聊天，又指該性行具是X帶到酒店，她當時向譚稱，他人送她該性玩具，但不想帶回家，以免遭母親發現，X因此把它送給譚，X否認說法。

指X提出性交和口交遭陳拒絕

次被告陳家明的代表大律師指，X在錄影會面中講述陳在酒店房間何時洗澡有誤，X承認有不肯定的地方，但否認其印象不可靠。陳的律師亦道出案情指，X在房間內提出口交和性交，遭陳拒絕，兩人不歡而散，X否認說法。

質疑X稱性交維持友誼的說法

第三被告吳啟正的代表大律師盤問時，引述X的錄影會面，指她在會面稱，若不應約發生性行為，擔心和他人的關係會中斷。惟辯方指，X和多名男子性交後也沒再聯絡，指發生性行為並不能建立關係，X回應說：「會維持到。」又稱：「嗰一晚都仍然係朋友。」但承認不能長久維持關係。

吳的律師指X上門只為補習

X在盤問時亦指，對性行為沒有感覺、沒有興趣，性行為沒有為她帶來歡愉。辯方續問，跟一名陌生男子發生性行為，為她帶來什麼好處，X說：「可以做Friend(朋友)。」辯方隨即指現實情況不是如此，X說：「可能咁啱。」辯方又指，X和吳在吳的單位內沒有口交和性交，他們相約只是為了吳替X補習，而X也從來沒有提及她14歲，X否認。