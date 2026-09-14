東涌公屋地盤石屎未達標　混凝土供應商永輝車輛如常出入地盤

東涌第42區興建中的公屋發展項目，其中三座部份結構構件混凝土強度疑有質量問題，房屋署正進一步審視及測試，據了解本月下旬將有結果。署方指，混凝土供應商是「永輝混凝土（香港）有限公司-永輝亦園混凝土廠」，而該公司為新鴻基地產附屬公司。



房委會表示，承建商「安保工程」已即時更換混凝土供應商，現為「現成派安混凝土有限公司」，（Anderson Concrete Limited，友盟建築材料有限公司附屬公司） 。不過《集誌社》今日（14日）報道，疑似永輝的混凝土車輛如常出入地盤，《香港01》上周六（12日)也拍攝到同樣情況。



涉事混凝土供應商是「永輝混凝土（香港）有限公司-永輝亦園混凝土廠」9月12日進出地盤。（資料圖片／梁偉權攝）

涉事混凝土供應商是「永輝混凝土（香港）有限公司-永輝亦園混凝土廠」9月12日進出地盤。（資料圖片／梁偉權攝）

涉事混凝土供應商是「永輝混凝土（香港）有限公司-永輝亦園混凝土廠」9月12日進出地盤。（資料圖片／梁偉權攝）

東涌第42區的興建中公屋發展項目，被揭其中三座的部份結構構件混凝土強度疑有質量問題。（資料圖片／梁偉權攝）

房屋署再測試混凝土質量 本月下旬料有結果

東涌第42區三座公屋發展項目的混凝土強度出現問題上周六晚（12日）曝光。房屋署當晚表示，今年8月底至9月初，工程團隊於恒常的混凝土方塊強度測試結果中，發現東該項目第3座、第4座及第5座部分結構構件的混凝土質量，需要按要求進一步審視及測試，據了解檢測結果本月下旬有結果。

署方表示會嚴肅跟進，已要求承建商盡快提交詳細報告、糾正及修繕方案予工程團隊審批，承建商亦已即時更換混凝土供應商。

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承建商改由長江基建合資公司「現成派安混凝土」提供混凝土

房屋署指，涉事混凝土供應商為「永輝混凝土（香港）有限公司—永輝亦園混凝土廠」。資料顯示，該公司是新鴻基地產旗下附屬公司, 在香港兩間廠房生產混凝土, 稱每日產量可超過3,000立方米。

署方表示，該項目承建商「安保工程」已更換混凝土供應商，為「現成派安混凝土有限公司」（Anderson Concrete Limited），屬友盟建築材料（Alliance Construction Materials ）有限公司附屬公司，友盟由長江基建集團與Heidelberg Materials所擁有的合資企業。

房委會曾指，承建商已即時更換混凝土供應商，但《集誌社》今日發現，疑似原有混凝土供應商永輝的混凝土車輛，如常出入地盤。《香港01》上周六（12日)也拍攝到同樣情況，當日也有印有「Alliance」字樣的友盟混凝土車出入地盤。

房屋署指項目承建商已更換混凝土供應商為「現成派安混凝土有限公司」（Anderson Concrete Limited），為友盟建築材料Alliance附屬公司 。（資料圖片／梁偉權攝）

承建商「安保工程」涉簡約公屋剪短螺絲及瑪麗醫院新大樓升降機故障

當局在2025年將該高達54億元的建築工程合約批予「安保工程」。安保近年發生質素問題，承建的屯門小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街3個簡約公屋地盤，去年被揭螺絲被剪短，遭當局罰暫停承建公共工程、供應物料等投標資格一年，目前仍未被解除禁投票令；另安保工程同時承建的瑪麗醫院「臨牀大樓1」，近期亦被揭升降機故障問題。

涉事承建商是「安保工程」。（資料圖片／梁偉權攝）

永輝同時供應錦上路4A地盤混凝土 房屋署排查抽驗無發現問題

署方亦指，房委會錦上路4A地盤第一、二期也採用永輝作混凝土供應商，房屋署稱已排查抽驗相關地盤，沒發現問題，強調將確保混凝土經獨立認證檢驗合格後方可使用。

署方表示，已通知其他工程團隊排查同類地盤，暫未發現問題；強調待調查結果出爐後，若證實承建商有問題，必按合約條款將其表現反映於評分機制，可影響其投標機會，倘情況嚴重，會考慮暫停其投標資格。