開學傳染病｜衞生署提醒流感RSV活躍　附4大常見傳染病及預防方法

撰文：阿言
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開學病毒｜家長指小朋友開學後，極度容易感染各類傳染病。衞生署指現時本港仍處於流感季節，呼吸道合胞病毒活躍程度近期亦有輕微上升，流感、鼻病毒、RSV、手足口病等都是開學常見傳染病，家長應及早做好預防措施。

開學季也是許多病毒流行的季節，小朋友重新回到群體生活，家長除了擔心他們是否適應，也擔心會隨時「中招」感染各類傳染病。開學不久便陸續有默書、測驗以及不同學習活動，一旦生病請假，除了進度落後，更會影響小朋友的精神。

最近，衞生署表示本港現時仍處於流感季節，季節性流感活躍程度維持較高水平，呼吸道合胞病毒活躍程度近期亦有輕微上升。家長應為子女做好預防措施，包括安排接種季節性流感疫苗，並提醒孩子時刻保持個人、手部及環境衞生，以免感染病毒。

開學常見傳染病

1.季節性流感

季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。一般於一至三、四月和七、八月較為流行。流感病毒會不時衍生新的病毒株，且沒有規律。因此，世衞每年會建議流感季節應採用的流感疫苗組合。

流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。潛伏期約為一至四天。

健康的人患上季節性流感後，通常會於數天至兩周內自行痊癒。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。家長可考慮安排孩子接種季節性流感疫苗。

開學後小朋友重新投入群體生活，容易感染各類傳染病。（Freepik）

2.呼吸道合胞病毒感染（RSV）

呼吸道合胞病毒（RSV）活躍程度近期輕微上升。感染呼吸道合胞病毒，會引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

這種病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。潛伏期為2至8天，通常為4至 6天。這種感染通常在約1至2星期內痊癒。大部分患者病情輕微，可用支援性療法紓緩病況。家長可考慮安排孩子接種呼吸道合胞病毒疫苗。

3.鼻病毒

鼻病毒是引致一般傷風的病毒之一，是兒童最常見的上呼吸道感染的主要致病原。病徵大致包括流鼻水、打噴嚏和喉嚨不適，一些病人會有發燒，病徵輕微。潛伏期為23小時至5天，一般約2天，發病期為2至7天。

鼻病毒的感染症狀主要集中在上呼吸道，患者會出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀。不過嬰幼兒以及免疫力較弱人士，仍可能會出現下呼吸道感染，甚至引發氣喘。

4.手足口病及腸病毒

手足口病是常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。腸病毒71型引致的手足口病備受關注，因為較有可能引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，甚至死亡。香港手足口病的高峰期一般為五月至七月，十月至十二月亦可能出現另一個高峰期。

患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放達數星期。手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。

預防常見傳染病

‧ 保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後，觸摸扶手或門把等公共設施後。

‧ 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。

‧ 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻。

‧ 出現呼吸道感染病徵時應佩戴口罩，並避免上學或前往人多擠迫的地方。

‧ 保持室內及家居空氣流通，避免長時間逗留在空氣流通欠佳的地方。

‧ 經常清潔和消毒常接觸的表面及物件，例如傢俬、玩具和共用物件。

‧ 避免共用毛巾、餐具、杯具及其他個人物品。

‧ 如家中有人出現感冒症狀，應盡量避免近距離接觸。

‧ 保持均衡飲食、恆常運動及充足休息。

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