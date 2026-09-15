惜食堂偕Keeta推凍餐速遞　兩區試點支援有需要長者

邁入成立15周年的惜食堂與外賣平台Keeta合作，推出全港首創的「安老愛心凍餐速遞計劃」，並於周一（14日）舉行發布會。該計劃結合惜食堂的速凍餐生產技術與智能凍櫃，配合Keeta的外賣平台智能調度系統及即時配送網絡，以及前線社福機構的社區服務網絡，為行動不便及有需要的長者送上膳食，提供過渡性支援，實現「居家安老」。項目試點已率先於上水及深水埗啟動，為期3個月，約100位長者受惠。



2026年9月14日，惜食堂與外賣平台Keeta合作，推出全港首創的「安老愛心凍餐速遞計劃」。圖為Keeta香港總經理文秦、Keeta送遞員、受惠長者、社會福利署助理署長（安老服務）甄麗明、惜食堂創辦人董愛麗。（主辦方提供圖片）

2026年9月14日，惜食堂與外賣平台Keeta合作，推出全港首創的「安老愛心凍餐速遞計劃」。圖為惜食堂創辦人董愛麗。（主辦方提供圖片）

與社福機構合作 評估有急切需要長者

「安老愛心凍餐速遞計劃」為社區新增一項靈活、即時的送餐服務，與社福機構現有的綜合家居照顧服務相輔相成。傳統服務名額有限、輪候需時且有固定服務周期。

新模式下，經合作機構：香港基督教青年會寶石湖長者中心、香港宣教會北區家居照顧及支援服務隊、香港基督教女青年會誌寶松柏中心，以及博愛醫院郭興坤長者鄰舍中心社工嚴謹評估，長者存在「急切、短期、特殊」情況的需要膳食支援，例如中風後剛出院、認知障礙急劇惡化、照顧者身心透支等，即可安排送餐服務，在關鍵時刻送上及時雨。

2026年9月14日，惜食堂與外賣平台Keeta合作，推出全港首創的「安老愛心凍餐速遞計劃」。 圖為Keeta 送遞員每次派送包含 5 份餐膳的餐盒，營養豐富，長暫亦可靈活安排食飯時間。 （主辦方提供圖片）

2026年9月14日，惜食堂與外賣平台Keeta合作，推出全港首創的「安老愛心凍餐速遞計劃」。 圖為Keeta 送遞員從社區智能雪櫃取餐，採用「一程多餐」配送上門服務。（主辦方提供圖片）

速凍餐保質期較長 「一程多餐」配送提升效率

與傳統熱食配送相比，速凍餐具備較長的保質期，長者可安全地將餐膳存放在家中的冰箱，按個人喜好靈活安排用餐時間，同時亦能將服務擴展至地理位置較偏遠的地區。計劃採用「一程多餐」的配送模式（例如每次派送包含5份餐膳的餐盒），並安排於非高峰時段進行派送，顯著提升營運效率。

此外，過往社福機構的派飯團隊需按路線逐戶輪流派飯，往往耗費大量時間，現時引入Keeta的即時配送網絡，多名送遞員由社區智能雪櫃暫存點同時出發、各自完成配送，效率更高、覆蓋面更廣。