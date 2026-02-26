惜食堂夥滙豐派6萬份速凍餐助宏福苑災民　陳太：減輕了心理負擔

大埔宏福苑早前發生火災，受影響居民在寒冬下失去家園，面臨生活困境。為提供即時支援，惜食堂獲滙豐銀行慈善基金撥款支持，啟動為期半年的「大埔宏福苑火災緊急支援計劃」，於多個安置地點設置智能雪櫃，預計為災民提供共60,000份速凍膳食。



是次計劃由2025年12月持續至2026年5月。惜食堂與滙豐利用既有的合作基礎，迅速於10個災民緊急住宿地點設置智能雪櫃。滙豐自2023年起向惜食堂提供了1 億港元的資助，大幅提升「速凍餐」產能，讓惜食堂面對突發事故時，能即時調動資源應急，為災民伸出援手。 首批智能雪櫃已逐步投入服務，地點包括元朗保良青年綠洲、新田部屋、昇平邨、江廈圍邨、七星薈、善樓、邑庭居、策城軒、漁映樓及樂翹樓。

24小時運作日均供應120個餐盒

智能雪櫃採取24小時運作模式，每處地點每日平均供應約120個餐盒，讓不同作息時間的災民均可隨時取用。由惜食堂賽馬會食品製作中心製作的膳食餐盒採用先進的「速凍技術」，整個製作流程均嚴格遵守ISO22000國際食品安全管理規格，速凍餐能有效鎖住營養並確保衛生，而且絕無添加任何防腐劑。受助者只需簡單加熱餐盒，即可享用熱食。

速凍餐採用速凍技術製作，並遵守國際食安規格，無添加防腐劑同時鎖住營養 。

陳太：膳食支援減輕照顧壓力

受災居民陳太目前入住新田部屋，她憶述火災當日，與丈夫僅帶備電話與鑰匙逃生，情況狼狽。她指，在入住新田部屋初期，一日三餐由相關機構贊助訂飯，隨後訂飯服務結束，今年1月轉為使用惜食堂的智能雪櫃。陳太指，由於智能雪櫃提供免費自助取餐服務，因此不必為領飯而定時趕回住所。

陳太表示最欣賞支援計劃靈活有彈性：「只需幾分鐘叮熱速凍餐即可食用，而且味道不俗，讓我無需頻繁外出或以泡麵充飢。這項服務大大減輕了我的心理負擔，尤其在身體不適或不便外出時，仍能確保有中餐食用。現在我可以更有彈性地處理日常事務，專心照顧丈夫的起居。」

智能雪櫃操作簡便，只需使用已登記的八達通拍卡即可取餐，陳太在社工指導下已能熟練使用。

速凍餐包含餸菜、米飯及湯水，款式每日不同，提供如雲耳蒸雞、紅燒獅子頭及粟米湯等家常菜式。

只需微波爐簡單加熱，受助者便可享用熱騰騰的營養膳食。

產能提升助應急 企業與社福機構深化合作

滙豐自2023年起資助1億港元，其中包括大幅提升惜食堂「速凍餐」的產能，讓惜食堂在面對如宏福苑火災等突發事故時，能迅速調動資源應急。惜食堂夥伴及資源發展部主管王敏儀表示︰「今次的緊急支援令受影響市民在寒冬中獲得營養餐膳，減少他們對生活的擔憂。希望未來滙豐與惜食堂繼續攜手拓展相關服務，提供持續的食物支援予更多有需要長者及家庭，並幫助他們與社區連結。」

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝指，是次應急撥款體現雙方合作無間，與惜食堂的合作不僅提升了支援效率，還讓受助者感受到社區的關懷。他表示︰「滙豐銀行慈善基金與惜食堂合作多年，一直致力履行社會責任。今次合作不單為有需要社群在重要時刻伸出援手、帶來溫飽；亦讓他們明白自己沒有被遺忘。我們期待透過這半年的支援，為受影響的家庭帶來心靈上的重建和改善生活。」

(資料及相片由客戶提供)