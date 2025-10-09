百佳聯乘惜食堂推廣惜食文化　多年來共捐逾5,000噸食物惠澤社群

在香港這個美食天堂，廚餘與剩食問題一直是嚴峻的環保挑戰，但亦有企業堅持長年耕耘，將解決剩食問題視為己任。例如百佳超級市場，於十多年前，早於其他企業成為全港首間捐贈剩餘食物的連鎖超市，與惜食堂攜手合作，除了在分店及分發中心推行恆常的剩餘食物捐贈計劃，百佳更連續十二年舉辦「全城傳愛齊捐食」活動，鼓勵市民共同參與。歷年來，透過剩餘食物捐贈及「全城傳愛齊捐食」活動，百佳累計已捐出逾5,000公噸食物，支持惜食堂製作了超過1,600萬份膳食和300多萬個食物包，將關愛轉化為切實的援助，讓分享的理念傳遍社區的每個角落。



百佳連續十二年與惜食堂合辦「全城傳愛齊捐食」活動，希望呼籲市民齊捐贈剩食。今年更推出「你捐1我捐2」的配對機制，希望將善心即時放大三倍。

從剩食回收到膳食支援 堅守逾十載的惜食行動

百佳對處理剩食的承諾，是深層次、日常化的系統性投入。由2012年起，百佳已於約150間分店及上水新鮮食品分發中心推行恆常的剩餘食物捐贈計劃，黃昏開始將店舖的蔬菜、水果、散裝麵包、肉類及包裝食物捐至惜食堂，希望由自身做起，藉此呼籲社會參與，推動惜食文化。

同時，百佳亦利用其龐大的零售網絡，為市民提供了最直接的捐贈渠道。早於2013年起，百佳連續十二年舉辦「全城傳愛齊捐食」活動，將全綫超過240間門市（包括FUSION、TASTE等）化身為最貼近社區的食物收集點。市民無論是購物時順道捐贈，還是攜帶家中未開封的乾糧，都能輕易在收銀處旁的藍色收集箱或「智賞捐」智能食物捐贈機找到行善的渠道。

面對日益增加的社會需求，惜食堂現時每日需製作超過20,000份膳食，未來更計劃逐步增產至每日40,000份。百佳作為業界先驅的穩定支持，無疑是惜食堂服務擴展的堅實後盾。這段長達十二年的合作，見證了一家企業如何將社會責任內化為品牌基因。

百佳透過恆常的剩餘食物捐贈，將店舖的蔬菜、水果、散裝麵包、肉類及包裝食物捐至惜食堂。

「你捐1我捐2」倍大愛心 企業市民合力傳關愛

百佳除了透過恆常捐贈為惜食堂提供穩定支援，每年更會透過不同的創意機制激發市民的捐贈熱情，如因應科技進步，於50周年時特別推出的超市首個智能食物捐贈項目 - 「智賞捐」智能食物捐贈機，讓顧客隨時隨地透過綫上及綫下（O+O）平台捐贈食物。今年更新增多15部「智賞捐」，進一步方便市民捐食。而今年的「全城傳愛齊捐食2025」活動中，百佳亦以皇牌品牌「金御膳」，推出「你捐1我捐2」的配對機制，只要市民在指定期間捐出一件特選產品，百佳便會額外捐出兩件，將一份善心即時放大三倍。

愛心倍增的效果顯著，短短8個星期活動便反應熱烈，籌得的食物及善款總值超過100萬港元。而多年來，透過剩餘食物捐贈及「全城傳愛齊捐食」活動，百佳累計已捐出逾5,000公噸食物惜食堂，幫助無數有需要人士及家庭。即日起至10月30日期間，百佳更與家樂牌合作「全城傳愛齊捐食第二擊」，攜手合作伙伴一起支持惜食堂。大家更可以捐贈任何品牌的乾貨食物到65間長期設置「智賞捐」智能食物捐贈機的門市，一同參與捐食!

百佳多年來捐出的食物共幫助惜食堂製作超過1,600萬份膳食和300多萬個食物，這些數字背後，是無數個家庭的溫飽，以及社區鄰里間的溫暖傳遞。

百佳團隊每年更會到惜食堂進行義工服務，親身將愛與溫暖傳遞至社區。

惜食堂主席梁錦松先生亦曾出席「全城傳愛齊捐食」10周年啟動禮活動，支持百佳及惜食堂的合作。

企業、機構與市民三方協作 共建互愛社區

這段長達逾十年的合作，見證了一家企業如何將社會責任轉化為品牌基因，並以創新的推廣模式鼓勵公眾參與，將分享的理念傳遍社區的每個角落。透過持續的剩餘食物捐贈與「全城傳愛齊捐食」活動，百佳與惜食堂的合作不只是單純的物資援助，更是一個可持續發展的典範。它證明了當企業、社福機構與廣大市民三方合力時，能產生巨大的社會影響力，為無數有需要的人帶來溫飽、關愛與希望。百佳的行動，為香港建構了一個互助互愛的惜食文化，展現出企業在社會中不可或缺的正面價值。

（資料及相片由客戶提供）