惜食堂15周年｜沙田新廠房落成日製5萬餐　孫玉菡倡以食融入社群

【惜食堂15週年／社區飯堂／去標籤化】「惜食堂」創立15周年，今日（3日）假沙田賽馬會食品製作中心舉行「惜食十五．粒粒皆心」感謝午宴。勞工及福利局局長孫玉菡為午宴主禮時表示，惜食堂的發展展現出「民、商、政」協作的新模式。他提到，政府現正與惜食堂合作推動社區飯堂及社區客廳，強調餐膳不僅關乎溫飽，更是「去標籤化」的媒介，能吸引有需要或正面對情緒困擾的市民融入社群，解決人與人之間的種種困難。



「惜食堂」創立15周年，今日（3日）假沙田賽馬會食品製作中心舉行「惜食十五．粒粒皆心」感謝午宴。（惜食堂提供）

惜食堂今日於沙田多石街全新落成的「惜食堂賽馬會食品製作中心」舉辦感謝午宴，孫玉菡致辭時提到，今次是他第二次到訪該中心，見證惜食堂經過15年努力達到新里程碑。他指惜食堂的發展是一種「民、商、政」合作模式，由機構率先推動並獲得商界支持，做出成績後政府再大力參與。他又指，新廠房產能巨大，起碼每日能製作5萬餐，政府將思考如何善用這些產能，以照顧不斷演變的社福需要。

孫玉菡特別提及政府現時與惜食堂協作的兩項重點工作。第一項是在南區青少年中心試行的「社區飯堂」，善用中心在中午等使用率較低的時段，向周邊老化社區的老人家及照顧者提供湯飯。他指出，提供用餐只是「引子」，重點是透過食物吸引他們到中心建立連結、融入社群，進而解開心結並由專業人員處理其社福需要。第二項則是與8間「社區客廳」協作，為「劏房」住戶提供膳食支援。

「惜食堂」創立15周年，今日（3日）假沙田賽馬會食品製作中心舉行「惜食十五．粒粒皆心」感謝午宴。勞工及福利局局長孫玉菡及惜食堂董事局主席梁錦松出席活動。（惜食堂提供）

孫玉菡強調，香港發展至今，餐膳的功能已超越單純解決溫飽，若直接設立「精神困擾食堂」，受困擾者未必願意前來；但若僅是邀請吃一頓飯，便能以食物作為媒介達成「去標籤化」，效益相當巨大。他承諾，隨着惜食堂逐步增加產量，政府會共同構思運用這些「去標籤化」的方法，解決社會上種種情緒或社交困難。

談及資助模式，孫玉菡表示政府需要發揮「促成連結」及「拆牆鬆綁」的角色。他認為，政府動用公帑必須有充分把握，因此許多新構思依賴商界及慈善界主動投入資金進行試驗，一旦模式試驗成功，政府便會入場接力。

「惜食堂」創立15周年，今日（3日）假沙田賽馬會食品製作中心舉行「惜食十五．粒粒皆心」感謝午宴。勞工及福利局局長孫玉菡及惜食堂董事局主席梁錦松出席活動。（惜食堂提供）

大會亦在午宴期間發佈「惜食堂15年社會及環境影響研究」主要成果。研究顯示，在2022至2025年間，惜食堂共救援約725萬公斤仍可安全食用的剩餘食物，估算帶來約2.39萬噸二氧化碳當量的總避免排放。受訪的153名受惠者中，高達97.4%表示感受到被關懷；167間合作慈善機構中，亦有95.2%認為以食物作為接觸點，有助與服務使用者建立信任。

惜食堂董事局主席梁錦松致辭時表示，每一粒米及每一份餐，都盛載著捐贈者、夥伴及團隊的心意。他感謝政府、商界及市民三股力量同心協力，將飯餐化成溫暖送到有需要的人手上，展望未來將繼續發展高效及嶄新的膳食服務。