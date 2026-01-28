葵涌惜食堂惜食分餉站啟用 中銀香港義工親歷分類 教你有效捐乾貨

每逢大掃除或節日過後，不少市民看著櫥櫃裡剩餘的乾貨食品，第一時間都會想起捐贈給惜食堂分享善心。不過，若要捐得精明、確保物資真正有用，你又是否知道當中的秘訣？中銀香港作為惜食堂的長期合作夥伴，其捐助建立的「惜食分餉站」新址現已正式啟用，早前一班中銀香港義工隊更親身前往展開一場剩食處理體驗。當日義工團隊合力為高達629公斤的食物進行分類，數量相當於足以讓一個基層3 人家庭，享用400次豐盛晚餐！透過一絲不苟的檢查與記錄程序，團隊深切感受到食物援助工作所需的專業態度，以及背後那份嚴謹的責任感。



中銀香港支持「惜食堂」十年 升級食物援助效率

「惜食分餉站」得以落戶葵涌新址並順利運作，全賴中銀香港的長期鼎力支持。作為全港首個支持惜食堂的銀行機構，雙方合作已邁入第10個年頭。中銀香港更協助建立這個佔地逾7,000平方呎、集物資回收至派發於一身的中轉樞紐。

一步一脚印，中銀香港在過去10年見證惜食堂由小型機構發展至具規模的慈善實體，飯餐年產量由最初120萬份大幅增至現時超過475萬份餐膳。隨著新址透過現代化管理大幅縮短食物由回收到分發的時間，惜食分餉站每個月預計處理約57噸食物，預期三年內可協助惜食堂提供逾1千萬份餐膳及食物包，讓更多有需要人士受惠。除了資金捐贈，中銀香港亦鼓勵員工身體力行參與義工活動回饋社會，為有需要人士送上愛心與關懷，自2022年起，中銀香港已有超過1,100人次參與惜食堂義工服務，服務總時數達4,280小時。

每一份飯餐背後的堅持 將善心轉化為健康承諾

對於中銀香港的義工來說，以往多參與製作飯盒，這次來到惜食分餉站處理乾貨則是大家的新嘗試，現場收到的物資都是由市民捐贈或從各處收集而來，種類五花八門。「原以為只是簡單的搬搬抬抬，但落手做才發現，每一件食物都需要經過多重把關。」義工代表Crystal分享道，在處理食物時，都必須認真檢查保存狀態、有效日期及包裝完整性，並做好記錄。Crystal體會到，食物援助不單是分發物資，更是一份保障服務使用者健康與尊嚴的責任。每一份分享出去的食物，都代表著對社區的一份承諾。

惜食堂在食物安全及品質監控上一直採取嚴格標準。整個營運流程由收集、儲存到生產，以至環境與員工管理，均全方位參照ISO 22000食品安全管理系統運作。透過系統化的多重監察，確保所有供應及製作的食物均安全無虞。惜食堂代表表示︰「衷心感謝中銀香港一直以來對惜食堂的支持。自2016年以來，幸得中銀香港這位伯樂，我們得以進入公眾視野，吸引了更多企業、機構和社區的參與，形成了更廣泛的資源網絡。這一切的努力都在推動惜食文化方面發揮了重要作用。我們期待著未來的合作，繼續攜手推動珍惜食物資源與可持續發展。」

Crystal分享，是次體驗令她感受到「惜食」並非只係口號。見到有機會被丟棄的乾貨、罐頭，經過義工們仔細檢查同整理，可以變成基層家庭一餐溫飽，一切都變得有意義。

在分類過程中，義工發現不少有趣的細節。例如許多食品的到期日印得極其「刁鑽」，有些甚至是壓印在罐底或包裝邊緣，需要義工細心辨認。此外，義工亦遇到一些特殊物資，例如紅酒。雖然基於政策不會直接分發酒精產品予基層家庭，但惜食堂會將其轉交廚房作煮食調味之用，確保物盡其用。

義工們同心協力，短短3小時已經成功為629公斤的食物進行分類。

點捐先至啱？教你3大「捐贈攻略」

為了讓大家的善心更有效率，以下是整理後的捐贈準則：

1. 守住黃金「4星期」

捐贈品需具有4星期或以上的有效期。這是為了確保物資經過物流運輸、分類、儲存到受助人手上時，依然在安全食用期內。若只有外包裝印有日期，請儘量保留完整包裝。

2. 肉眼檢查大法

罐頭類：檢查有無生鏽、凹陷、膨脹或滲漏。

乾貨類：確保包裝完整，無受潮、破損或昆蟲入侵。

3. 貼心小分類

如果市民在捐贈多樣物資時，能預先將「主糧」（如米、麵）與「零食/副食」分開包裝，將大大減輕分餉站職員的記錄壓力，讓物資更快分發。

惜食分餉流動車 將愛心捐贈帶到偏遠地區

每一份經義工嚴謹分類的回收食物，最終都會轉化為不同形式的祝福，惜食堂透過多元渠道將愛心送達有需要人士手中。其中，由中銀香港自 2019 年起捐助設立的「惜食分餉流動車」，為居於偏遠地區的獨居長者和有需要家庭，提供速凍餐等食物援助，累計受惠人數達5,360人。這項計劃正正體現了中銀香港與惜食堂的深度合作關係，雙方在服務策劃上緊密交流，持續探索更多支援模式。為了讓受助者更有尊嚴，流動車服務近年不斷升級，引入嶄新的「自助樂」模式。

在屯子圍及古洞等鄉郊地區，長者們手持「米仔幣」，在猶如小型超市的貨架間自行挑選心儀食品。患有糖尿上眼、每月需負擔高昂針藥費的玲婆婆，到「惜食分餉流動車」換領平日捨不得買的花菇與豆豉鯪魚，流動車不僅為她減輕了生活重擔，更帶來了久違的購物喜悅。居於古洞六十載的鍾先生亦盛讚此舉比傳統派發福袋貼心，服務使用者能按需選擇，減少浪費；而踏單車前來的當姐更笑言，邊選購邊計算代幣是最好的腦力訓練，那份被社會記掛的溫暖比食物更珍貴。

「惜食分餉流動車」每年的直接受惠人次逾22萬。

流動車服務不但解決長者溫飽，更賦予他們選擇權，讓公益服務在解決生活困難之餘，更添一份尊重與人情味。

獲ESG獎項肯定 望將惜食文化推廣至下一代

中銀香港與惜食堂的長期合作項目，近日榮獲《彭博商業周刊/ 中文版》「ESG 領先企業大獎2025」。這項殊榮不僅肯定了雙方在環保減廢與食物援助的創新實踐，更意味著企業的ESG實踐已超越短期捐助，轉向長期且系統化的社會問題解決方案。

展望未來，中銀香港除了繼續鼓勵員工參與義工服務，更計劃將惜食教育擴展至年輕一代，現正與惜食堂研究於「惜食分餉站」進行惜食教育的可行性，並研究擴大義工服務範圍，讓活動能讓其他家庭成員一起參與，成為家庭樂的泉源之一，也期望能讓更多青少年親身參與食物分類，從小建立對食物浪費及可持續發展的關注，將「惜食助人」的精神傳承下去。

(資料及相片由客戶提供)