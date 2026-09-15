中醫針灸時偷拍3名女病人胸部　官斥踐踏他人尊嚴　即囚16個月

連鎖診所男中醫師涉為3名女病人針灸時，偷拍她們的胸部。中醫師辯稱拍攝為醫療用途，其母則指中醫智商高但社交能力低，或不懂察言觀色，惟裁判官經審訊後裁定中醫5項窺淫罪成。案件(ESCC 1628/2025)今(15日)在東區法院判刑。



裁判官鄭潤聰判刑時指，被告侵犯事主私隱，踐踏他人的尊嚴，摧毀了醫患之間的信任，被告更把照片儲存在平板電腦及手機中，易於隨時重看，行為可恥，被告職業生涯將大受影響，實屬咎由自取的必然後果，判他就5罪囚16個月，並拒絕讓被告保釋等候上訴，須即時服刑。



跨三區連鎖中醫診所犯案

被告鍾瑋澤（31歲，註冊中醫師），被控5項窺淫罪，涉及3名女事主，指他於2022年12月28日在葵涌大窩口商場嶺健中醫診所內偷拍女事主X；及於2024年3月19日、4月2日及5月7日，在美孚景荔徑盈暉薈的嶺健中醫診所偷拍Y；及於2024年4月28日，在柴灣興華廣場嶺健中醫診所內偷拍事主Z。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，窺淫罪之法定最高監禁刑期，最高可判囚5年。

被告鍾瑋澤自辯時有解釋他拍攝時需要揭起事主的胸圍。(陳曉欣攝)

辯方求情指連續工作500天無休

辯方補充求情指，被告月入約一至兩萬。事發後結識了現任女友，所有收入均交由她保管。被告在港與舅父同住三百呎的單位，因不想再寄人籬下及報答母親，故一直努力工作，逾五百天沒有放假。辯方另呈交了四封求情信，指其熱愛中醫事業，在學術上有很高的成就，曾舉辦講座以回饋社會，現已知道本案嚴重性。

官稱偷拍屬嚴重罪行

裁判官鄭潤聰判刑時指，偷拍屬嚴重罪行，法庭必須予以嚴懲。他接納涉案的是相片而非錄像，亦沒有被複製或發佈，而且照片中沒有拍攝到事主X及Z的容貌，無法辨認她們的身份，但若然把事主Y的兩張相片拼在一起觀看，則身份不難辨認。

事主毫無防備有如肉隨砧板上

鄭官斥，案件涉及違反誠信，被告在事主接受針灸治療時，身體及行動受限之際下手。事主當時毫無戒備，恍如「肉隨砧板上」，被告的行為侵犯她們的私隱，踐踏他人的尊嚴，摧毀了醫患之間的信任。

照片不雅程度不輕非一時衝動犯案

鄭官接納心理報告所指，被告重犯機會屬中等偏低水平，惟涉案相片不雅程度不輕，本案犯案時間亦較長，反映被告非一時衝動，而且被告把照片儲存在平板及手機中，易於隨時重看，行為可恥。鄭官另引述辯方求情，指被告的職業生涯大受影響，惟他認為，此實屬咎由自取的必然後果，就5項罪名判囚16個月。

施針感涼意睜眼見中醫持手機拍照

控方案情指，三名女事主均曾光顧該3間中醫診所及接受過被告的治療。她們供稱，被告曾在她們的鎖骨及胸部等位置用針。有事主透露，躺在床上時覺胸部「涼涼地」，睜眼見被告拿著電話，然後把電話收起，而當時無護士在場；另有事主指，被告在為她診治時，護士曾經不在場，期間她有感胸圍被揭起多次。

9個月內密集拍攝逾3千張

案情亦指，警方在被告的手機及雲端發現有15000張相，其中3千至4千是被告2022年3月入職後至同年12月的9個月中拍攝。

被告辯稱獲事主點頭同意

被告自辯時稱，他加入該診所時只有兩年執業經驗，屬年資淺，擔心針灸後病人有不良反應。他又供稱，事主的胸部在起針後明顯充血，因此他拍照以記錄皮膚情況，同時確保事主的安全，其目的是為了保障自己和病人。他強調，已獲3名事主點頭同意。被告亦承認他沒有就每個病人的照片建立檔案，僅將約1.5萬張相片（包括涉案的32張）儲存在其手機，又稱：「一心諗臨床嘅事，無諗喺法律上點保護自己嘅事。」

母稱智商高社交差 官拒接納

辯方審訊曾傳召精神科醫生，指被告有自閉症，社交能力低，不太懂得察言觀色，又指被告母親曾指被告智商被評比一般人高，或過分專注誤以為事主默許他拍照。

中醫守則就醫師作醫療記錄有明確指引

依據《香港註冊中醫專業守則》，註冊中醫師如在香港被裁定犯有可判處監禁的刑事罪行，管委會中醫組將召開紀律研訊，視乎案情嚴重性可頒令予以譴責、指定期限除名或永久從註冊名冊除名。中醫組現行專業指引亦明確列明，醫師為異性病人進行身體檢驗，或須在敏感部位施針時，診所應盡量安排第三方護理人員在場；若因醫療需要記錄患處，必須預先獲得病人明確書面同意，並納入正式病歷資料庫，嚴禁擅自以私人器材拍攝儲存。