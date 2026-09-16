五年規劃｜李家超：按社會經濟需要 動態調整輸入外勞種類和數量
撰文：賴卓盈
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行政長官李家超今日（16日）公布香港首份五年規劃，指政府在保障本地勞工的前提下，因應社會及經濟實際需要適度輸入外勞，政府將密切監察供求變化，動態調整輸入外勞的種類和數量。他並表示，將活用人工智能，強化就業配對及資訊推送，提供更個人化就業空缺及職業培訓建議。
運用AI強化就業配對
李家超表示，將活用人工智能，強化就業配對及資訊推送，提供更個人化就業空缺及職業培訓建議。他指，部門將舉辦不同規模和類型的專題招聘活動，提升就業資訊流通和配對成效，並會支援重點群體如青年、婦女、中高齡人士、少數族裔、殘疾人士等，減低就業阻力，推動就業並釋放潛在勞動力。
外界關注輸入外勞對本地勞工就業機會的影響。李家超稱，要在保障本地勞工的前提下，因應社會及經濟實際需要，有序及適度輸入外勞，並密切監察供求變化，動態調整輸入勞工種類和數量。他並指，政府每年按機制檢討法定最低工資水平，確保最低薪工人的工資增幅能夠追上通脹，在經濟表現較佳的時候能夠分享增長成果。
他並稱，要深化「工安文化」，應用創新科技提升職安健管理與監管效能，研究利用人工智能輔助巡查和執法。政府會推動職安健資訊智能化，引入智能管理系統優化查詢及投訴分流，優先處理高風險個案。同時，部門會運用數據分析，支援風險為本的巡查工作和政策制定。