五年規劃｜李家超：按社會經濟需要　動態調整輸入外勞種類和數量

行政長官李家超今日（16日）公布香港首份五年規劃，指政府在保障本地勞工的前提下，因應社會及經濟實際需要適度輸入外勞，政府將密切監察供求變化，動態調整輸入外勞的種類和數量。他並表示，將活用人工智能，強化就業配對及資訊推送，提供更個人化就業空缺及職業培訓建議。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

運用AI強化就業配對

李家超表示，將活用人工智能，強化就業配對及資訊推送，提供更個人化就業空缺及職業培訓建議。他指，部門將舉辦不同規模和類型的專題招聘活動，提升就業資訊流通和配對成效，並會支援重點群體如青年、婦女、中高齡人士、少數族裔、殘疾人士等，減低就業阻力，推動就業並釋放潛在勞動力。

外界關注輸入外勞對本地勞工就業機會的影響。李家超稱，要在保障本地勞工的前提下，因應社會及經濟實際需要，有序及適度輸入外勞，並密切監察供求變化，動態調整輸入勞工種類和數量。他並指，政府每年按機制檢討法定最低工資水平，確保最低薪工人的工資增幅能夠追上通脹，在經濟表現較佳的時候能夠分享增長成果。

他並稱，要深化「工安文化」，應用創新科技提升職安健管理與監管效能，研究利用人工智能輔助巡查和執法。政府會推動職安健資訊智能化，引入智能管理系統優化查詢及投訴分流，優先處理高風險個案。同時，部門會運用數據分析，支援風險為本的巡查工作和政策制定。