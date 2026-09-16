五年規劃｜理念涵7堅持　包括一國兩制、民生為本、行政主導

【施政報告懶人包、施政報告直播】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》202６，並公布首個五年規劃，秉持的理念涉及7個堅持，包括堅持「一國兩制」方針、堅持民生為本、堅持行政主導、堅持改革創新、堅持「有效市場」和「有為政府」相結合、堅持統籌發展和安全、堅持規劃務實有為。



2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

五年規劃秉持的理念涉及7個堅持。（政府添馬台FB圖片）

1. 堅持「一國兩制」方針

堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，堅決維護國家主權、安全、發展利益，確保「一國兩制」實踐始終不走樣、不變形。堅持和完善行政主導體制，完善選舉制度，全面落實「愛國者治港」原則，加強特區治理體系和治理能力建設，提升香港依法治理效能，鞏固由治及興的良好局面。

2. 堅持民生為本

堅持以民生為本，切實排解民生憂難。聚焦市民最關心、最直接、最現實的問題，加大民生投入，優先解決房屋、醫療、教育、就業、安老等深層次民生訴求，不斷提升市民獲得感、幸福感、安全感。

3. 堅持行政主導

堅持行政主導原則，行政長官和特區政府履行當家人職責，敢於擔當、善於作為，切實擔負起治理香港的「第一責任人」責任。行政機關發揮主導作用，展現高效治理效能，協同立法、司法機關各司其職，凝聚團結管治協同力量。制定和落實五年規劃是一項艱鉅且龐大的系統工程，行政機關要全面發揮「決策主導、資源主導、組織推動、公共優先」的關鍵作用。

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4. 堅持改革創新

堅持深化改革，以制度創新提升治理效能，完善公務員制度體系，強化部門首長責任機制。強化跨部門協作，加強監察監督，提升公共服務水平。落實數字政府、大規模人工智能應用等措施，優化流程，提升效率。優化營商環境、加快土地房屋供應與產業結構轉型。在金融、創科、北部都會區、民生服務及區域協同等重點領域，以制度優化和政策革新破除發展瓶頸，進一步提升香港整體競爭力和發展動能。

5. 堅持「有效市場」和「有為政府」相結合

堅持實現「有效市場」和「有為政府」更好結合。政府發揮戰略引領、基礎設施投資、制度創新作用，確保法例與時並進，維持開放、透明、法治化、國際化的優質營商環境。鞏固提升國際金融、航運、貿易、航空等既有優勢，加快發展創新科技，提升香港綜合競爭力；另一方面，政府引導市場和經濟發展規律，激發企業創新活力與競爭力，推動資金、人才、技術等要素自由流動與優化配置。有效市場和有為政府更好結合，形成推動香港高質量發展的強大協同力量。

6. 堅持統籌發展和安全

維護國家安全是香港穩定發展的基礎。切實貫徹履行維護國家安全和公共安全的責任，健全維護國家安全的法律制度和執行機制，完善社會治理體系，防範化解各類風險挑戰，全力營造安全、宜居和穩定有序的發展環境，為促進香港長期繁榮穩定保駕護航。

7. 堅持規劃務實有為

以實證為本、系統理念，統籌推進規劃編制。突出重點，聚焦關鍵領域精準發力，全面提升發展動能。量力而行，制定切合實際的發展目標，穩妥有序推進。把規劃和實施一併考慮，全程貫通，務求實效。匯聚智慧，廣泛吸納各方建言獻策，集思廣益凝聚共識。

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李家超表示，今年《施政報告》為公布香港五年規劃後的首份，別具意義，今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

李家超指，今年《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。而政府舉辦了超過100場諮詢會聽取市民意見，共收到1.7萬份關於五年規劃的意見，並接獲1.1萬份有關施政報告的意見。