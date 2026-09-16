【五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）公布香港第一個五年規劃，涵蓋未來醫療發展方向。李家超指出，在5年内完成18區康健中心建設，亦將深化公營醫療服務資助架構，加強「貧、急、重、危」病人的保障。私營醫療機構方面，政府將整合私家醫院服務範圍及標準化收費項目，加強透明度。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

李家超表示，將協同發展基層醫療共同治理網絡和地區康健網絡，擴大服務範圍至長者、婦女，以及初生嬰兒，期望5年內基本完成全港十八區地區康健中心建設，並加強社區心理和精神健康支援。他指出，未來將以家庭醫學模式推動個人化健康人生計劃，為處於人生不同階段的市民提供慢性疾病及癌症篩查和健康指導，做到早預防、早發現、早管理。

推私營醫療服務範圍與收費項目標準化

五年規劃中又提到，將深化公營醫療服務資助架構改革，加強對「貧、急、重、危」病人的保障，提升醫療系統可持續性，更好應對社會高齡化、慢性病上升，以及創新藥械技術發展，強化公營醫療作為全民安全網的作用。在政府整體承擔不減和資助可持續性的原則下，持續推行醫療服務改革。

私營醫療服務方面，李家超指出將推動私營醫療數據整合、服務範圍與收費項目標準化，以及臨床指引和質素與效益基準制訂，提升整體服務質素與效益。政府冀落實《私營醫療機構條例》下的「處所為本」法定規管制度，確保私家醫院、日間醫療中心，以及診所的設施的安全與服務質素，加強收費透明度，保障病人安全與權益。

公院目標2031年病床增至3.5萬張、手術室增至360間

公立醫院基建方面，李家超表示將增加整體醫療服務量與質素，完成「第一個醫院發展計劃」下的工程項目。五年規劃中列出，醫管局轄下公立醫院病床數目將在2031年增加至約3.5萬張，手術室會增加至約360間。

未來5年亦將推行「醫健通+」計劃，建設覆蓋全港、聯通粵港澳大灣區的數字健康網絡、開發新功能及擴展服務範圍、整合所有政府資助醫療計劃，以及將醫健通流動應用程式打造成為市民的綜合健康工具。

另外，李家超表示將繼續推動中醫藥發展、公立醫院數字化轉型，以及改善醫療人才發展，推動粵港澳大灣區醫療人才的培訓與國際接軌，以及推動兩地醫療人員互動發展。

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

提升青年就業支援

五年規劃中亦提到，政府將促進青年、婦女、家庭及和諧社會發展，當中包括提升關注青年學業、就業、創業和置業等實際困難，為青年成長成才創造更廣闊平台和更多機會。另外，他又提到將為青年提供更多實習、交流機會、語言教育及地區支援，提升青年及少數族裔青年，在本地及國際人力市場的競爭力。

他又指，將提升青年就業支援服務，監察科技應用對青年就業市場的影響，協助青年（尤其是新畢業生）取得在職培訓機會及工作經驗，從而提升就業競爭力。

婦女方面，李家超表示將為處於不同崗位、社會位置，以及人生階段的婦女賦能，推動婦女在高質量發展中實現多元發展。