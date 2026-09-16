五年規劃｜推私營醫療服務及收費標準化 「醫健通」聯通大灣區
【五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）公布香港第一個五年規劃，涵蓋未來醫療發展方向。李家超指出，在5年内完成18區康健中心建設，亦將深化公營醫療服務資助架構，加強「貧、急、重、危」病人的保障。私營醫療機構方面，政府將整合私家醫院服務範圍及標準化收費項目，加強透明度。
李家超表示，將協同發展基層醫療共同治理網絡和地區康健網絡，擴大服務範圍至長者、婦女，以及初生嬰兒，期望5年內基本完成全港十八區地區康健中心建設，並加強社區心理和精神健康支援。他指出，未來將以家庭醫學模式推動個人化健康人生計劃，為處於人生不同階段的市民提供慢性疾病及癌症篩查和健康指導，做到早預防、早發現、早管理。
推私營醫療服務範圍與收費項目標準化
五年規劃中又提到，將深化公營醫療服務資助架構改革，加強對「貧、急、重、危」病人的保障，提升醫療系統可持續性，更好應對社會高齡化、慢性病上升，以及創新藥械技術發展，強化公營醫療作為全民安全網的作用。在政府整體承擔不減和資助可持續性的原則下，持續推行醫療服務改革。
私營醫療服務方面，李家超指出將推動私營醫療數據整合、服務範圍與收費項目標準化，以及臨床指引和質素與效益基準制訂，提升整體服務質素與效益。政府冀落實《私營醫療機構條例》下的「處所為本」法定規管制度，確保私家醫院、日間醫療中心，以及診所的設施的安全與服務質素，加強收費透明度，保障病人安全與權益。
公院目標2031年病床增至3.5萬張、手術室增至360間
公立醫院基建方面，李家超表示將增加整體醫療服務量與質素，完成「第一個醫院發展計劃」下的工程項目。五年規劃中列出，醫管局轄下公立醫院病床數目將在2031年增加至約3.5萬張，手術室會增加至約360間。
未來5年亦將推行「醫健通+」計劃，建設覆蓋全港、聯通粵港澳大灣區的數字健康網絡、開發新功能及擴展服務範圍、整合所有政府資助醫療計劃，以及將醫健通流動應用程式打造成為市民的綜合健康工具。
另外，李家超表示將繼續推動中醫藥發展、公立醫院數字化轉型，以及改善醫療人才發展，推動粵港澳大灣區醫療人才的培訓與國際接軌，以及推動兩地醫療人員互動發展。
提升青年就業支援
五年規劃中亦提到，政府將促進青年、婦女、家庭及和諧社會發展，當中包括提升關注青年學業、就業、創業和置業等實際困難，為青年成長成才創造更廣闊平台和更多機會。另外，他又提到將為青年提供更多實習、交流機會、語言教育及地區支援，提升青年及少數族裔青年，在本地及國際人力市場的競爭力。
他又指，將提升青年就業支援服務，監察科技應用對青年就業市場的影響，協助青年（尤其是新畢業生）取得在職培訓機會及工作經驗，從而提升就業競爭力。
婦女方面，李家超表示將為處於不同崗位、社會位置，以及人生階段的婦女賦能，推動婦女在高質量發展中實現多元發展。