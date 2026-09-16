五年規劃｜逾半公營房屋用MIC建築　公屋輪候4年後降至4年以下

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）公布香港首個「五年規劃」，隨後會宣讀任內最後一份施政報告。

李家超稱在未來十年房屋規劃，公屋、資助房屋及私樓比例分別為「433」，未來五年連同簡約公屋，政府總體公營房屋建屋量將達到19.6萬個公屋單位，逾半公營房屋提前兩年於2026/27至2030/31年度用「組裝合成」建築法(MIC)等技術，未來五年有1,400公頃熟地產出。



行政長官李家超今日（15日）公布香港首個「五年規劃」，李家超稱在未來十年房屋規劃，公屋、資助房屋及私樓比例分別為「433」。（湯致遠攝）

▼ 香港第一個五年規劃重點▼



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在房屋政策方面，政府會有序取締劣質劏房，全力推展落實簡樸房制度，大力增加公營房屋供應量。在未來十年房屋供應規劃，公營出租房屋佔四成、資助出售單位佔三成及私人住宅佔三成為基礎，提供完善的置業階梯。

2026/2027年度公屋輪候降至4.5年

政府預計在2027年度提供三萬個簡約公屋單位，未來五年連同簡約公屋，政府總體公營房屋建屋量將達到19.6萬個公屋單位，2026/2027年度公屋綜合輪候時間會下降至4.5年，並預期在2030-31年度進一步下降至4年以下 。政府同時在未來10年落成的公營房屋單位，逐步增加室內樓面面積，並把新建資助出售單位之中，面積較大單位的比例提升，同時檢視資助出售單位的設計，迎合年輕一代的生活模式。

▼ 北都公屋項目：粉嶺鳳凰嶺邨第一期 ▼



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逾半公屋用MIC建築

政府同時積極推進「組裝合成」建築法(MIC)等智慧建築技術應用，提前兩年於2026/27至2030/31年度落成的公營房屋項目中，達致不少於一半項目採用「組裝合成」建築法，並且強 化政府、業界、學界和科研機構協同，完善創新建屋科技平台，將公營房屋項目變為「房屋創科育苗基地」，融入粵港澳大灣區創新鏈和產業鏈，促進在創新房屋科技、智能建造、節約資源、低碳減排，以及房屋安全等領域協同發展。

在賣地方面，港府會按年更新未來十年「熟地」產量預測，增加土地供應可預測性和透明度，並持續造地，建立土地儲備 。 政府預計未來十年（即2027-28至2036-37年度）「熟地」產量約2,500公頃，當中約1,400公頃預計在未來五年（即2027-28至2031-32年度）產出。