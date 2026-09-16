施政報告2026｜3萬簡約公屋提前達標 目標明年公屋輪候降至4.5年
撰文：歐陽德浩
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【施政報告懶人包、施政報告直播】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》2026。新一份《施政報告》沿用綠色封面，主題為「以長遠謀全局、以改革開新篇、促發展創機遇、惠民生向未來。」
李家超公布，本屆政府推出的簡約公屋3萬個單位提前達標，將明年3月底前落成；而一般公屋申請住戶下降超過30%，輪候隊伍正縮短，目標2027年落實「公屋綜合輪候時間」降至4.5年。
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簡約公屋3萬個單位提前達標 明年3月底前落成
李家超表示，由2027至2028年度起5年計，公營房屋的落成量，平均每年將超過3.5萬個單位，較本屆政府上任時相應的5年落成量增加約73%。而簡約公屋已提前達標，本屆政府推出的簡約公屋全數3萬個單位，將在明年3月底前落成，提前達標。
李家超又指，「公屋綜合輪候時間」下降至4.8年，在4年以來縮短一年多，一般公屋申請住戶下降超過30%，輪候隊伍正縮短，目標2027年落實「公屋綜合輪候時間」降至4.5年。
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李家超表示，今年《施政報告》為公布香港五年規劃後的首份，別具意義，今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。
李家超指，今年《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。而政府舉辦了超過100場諮詢會聽取市民意見，共收到1.7萬份關於五年規劃的意見，並接獲1.1萬份有關施政報告的意見。