施政報告2026｜3萬簡約公屋提前達標　目標明年公屋輪候降至4.5年

【施政報告懶人包、施政報告直播】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》2026。新一份《施政報告》沿用綠色封面，主題為「以長遠謀全局、以改革開新篇、促發展創機遇、惠民生向未來。」



李家超公布，本屆政府推出的簡約公屋3萬個單位提前達標，將明年3月底前落成；而一般公屋申請住戶下降超過30%，輪候隊伍正縮短，目標2027年落實「公屋綜合輪候時間」降至4.5年。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

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簡約公屋3萬個單位提前達標 明年3月底前落成

李家超表示，由2027至2028年度起5年計，公營房屋的落成量，平均每年將超過3.5萬個單位，較本屆政府上任時相應的5年落成量增加約73%。而簡約公屋已提前達標，本屆政府推出的簡約公屋全數3萬個單位，將在明年3月底前落成，提前達標。

李家超又指，「公屋綜合輪候時間」下降至4.8年，在4年以來縮短一年多，一般公屋申請住戶下降超過30%，輪候隊伍正縮短，目標2027年落實「公屋綜合輪候時間」降至4.5年。

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李家超表示，今年《施政報告》為公布香港五年規劃後的首份，別具意義，今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

李家超指，今年《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。而政府舉辦了超過100場諮詢會聽取市民意見，共收到1.7萬份關於五年規劃的意見，並接獲1.1萬份有關施政報告的意見。