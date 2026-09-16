五年規劃｜北都設三大學城　多間大學表示歡迎稱準備就緒配合發展

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》，其中在首個五年規劃之中提到北都大學城的規劃，當中包括分別設有三個大學城，分別為新田大學城、洪水橋大學城和打鼓嶺大學城，其中新田大學城及洪水橋大學城將率先推動建設，其中洪水橋大學城於2026年啟動其校園區用地的分配工作，支持院校在2027至2028年間率先進駐，本港多間大學對《香港五年規劃》及《施政報告》內容均表歡迎。



（方承恩攝）

多間大學歡迎加快推進北都大學城 科大稱準備就緒全力配合

科技大學校長葉玉如對行政長官及特區政府，為香港未來經濟轉型和高質量發展擘劃清晰藍圖，並對加快推進北都大學城建設、打造集「人才培養、科學研究、成果轉化、產業發展」於一體的國際化大學城表示歡迎。她表示，科大已準備就緒，全力配合香港首個五年規劃（2026–2030）與2026年《施政報告》的落實部署，令香港中長期社會經濟發展踏上新台階。

科技大學校長葉玉如表示已準備就緒，將全力配合香港首個五年規劃與《施政報告》的落實部署，令香港中長期社會經濟發展踏上新台階。（科大提供圖片）

恒大校長冀參與「大學城」發展 政府提供更具體支持

恒生大學校長莫家豪對《施政報告》加速建設北部都會區「大學城」、推動跨學院產學研協作、推廣「留學香港」品牌、提升「香港博士研究生獎學金計劃」名額、增加學生宿舍供應及推動創科產業建設等措施，認為有助提升香港作為國際專上教育樞紐的競爭力，同時促進人才培育和經濟發展。

他同時希望政府能為自資大學參與「大學城」發展提供更具體支持，並期待恒生大學參與其中，與世界頂尖大學合作開辦新的學術及研究項目。

恒生大學校長莫家豪希望政府能為自資大學參與「大學城」發展提供更具體支持。（資料圖片）

都大歡迎加快北都大學城建設 深化產學研合作

都會大學支持政府加快建設北部都會區，推動新田、洪水橋及打鼓嶺三個大學城發展，大學期望充分善用北都大學城的地理優勢，發揮「教育＋科研＋產業」的強大聯動效應。都大將積極探索與落戶北都的海內外院校、企業和科研機構建立伙伴關係，共建創科平台，推動應用研究與產業需求精準對接，加快科研成果轉化及應用。

都大校長林群聲表示，將透過完善校園規劃，以及深化產學研合作網絡，全力配合『北都大學城』的發展。（資料圖片）

嶺大跨學科協作 推動創科融合

嶺南大學伍絜宜跨學科學院署理院長李亮亮歡迎香港首個五年規劃將人工智能、生命健康科技、先進製造、新能源、微電子及數據科學等關鍵核心領域列為重點發展方向，認為這一部署既回應香港推動高質量發展及建設國際創新科技中心的需要，亦為大學以跨學科方式解決重大科技與社會問題提供清晰指引。學院將立足於新材料與新能源、人工智能賦能物質科學及生物醫學等研究基礎，加強面向應用的基礎研究，推動人工智能與實驗科學、先進製造及生命健康科技深度融合。

演藝學院將在柴灣擴充臨時校舍，並計劃長遠於北部都會區興建第二校舍。演藝學院回應，兩校舍預計將組成一個綜合性的文創引擎，服務香港以至整個大灣區。同時，隨着非本地生名額增加以及更重視跨學科合作，學院旨在鞏固香港作為中外文化藝術交流中心及國際高等教育樞紐的地位，並持續提升「留學香港」品牌。

發揮國際化與前沿科研優勢 賦能北都發展 推動國際創新科技與人才高地建設

城大表示，將全面配合香港特別行政區政府施政藍圖，繼續善用自身在國際化教育、深科技研發及成果轉化上的卓越優勢，推動「教育、科技、人才」一體化發展，為香港建設成為國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，以及加快北部都會區建設注入強大動能。城大深信，香港憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，高等教育界定能配合並把握未來發展機遇，與香港社會共同迎接更繁榮美好的未來。

職業訓練局（VTC）歡迎政府持續提升職專教育的地位，推動應用科學大學發展，提升應科大的整體質素及認受性。VTC 主席林健鋒表示，《施政報告》提出多項推動創新科技、產業發展及人才培育的措施，為香港高質量發展增添動能。

此外，VTC亦十分歡迎政府繼續推行職專畢業生留港計劃的試行安排，這有助吸引更多非本地生來港升學，畢業後留港投身相關專業及行業，壯大本地的職專人才庫。