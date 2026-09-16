施政報告｜生育措施遜新加坡？李家超稱因地制宜　派錢效用較短

新一份《施政報告》提出鼓勵生育11招，包括延續新生嬰獎勵金派2萬元、生第二胎起可再加碼等。行政長官李家超下午出席記者會，被問到措施力度似乎不及與新加坡生育措施相比似乎力度不大，他指每個地方的鼓勵生育措施都是因地制宜。他表示，檢視全球多個城市，「當然錢有一定刺激作用，但好多時都係較為短性」，所以政府希望逐步製造家庭友善環境，會不時檢討，以盡量幫助想生孩子的市民。



李家超今日率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。（梁鵬威攝）

李家超今日率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華一同出席。（方承恩攝）

引導性指標牽涉很多政府外的因素

被問及五年規劃設立22項主要指標，只有5項有約束性，當中4項與環境相關；指標是否必須做到、做不到有沒有後果？李家超指，指標分兩種，一種是約束性、必須做到；另一種是引導性。若是約束性，部門要解釋為何不能達成，若解釋不能被接受，則要承擔責任；引導性指標則有預期性，但達成與否，牽涉很多政府以外的因素，例如有一些措施要鼓勵某個行業，但行業表現不佳等。他強調引導性指標也很重要，能讓市民知道方向如何。

《香港第一個五年規劃》中，有22項主要指標。（方承恩攝）

政府制訂鼓勵生育措施時會考慮三類人

被問及鼓勵生育措施與新加坡相比似乎力度不大，李家超則表示，每個地方的鼓勵生育措施都是因地制宜。政府會考慮三類人士，一類是決意不會生小朋友的人，政府會予以尊重，所以政策成效有限；另一類是很想生育但無法生育，政府便會有措施提供協助，包括醫管局會增加體外受精服務名額等；另一類已育有第一個小孩、代表有生育意欲，所以政府推出更多累進式措施鼓勵生育。他形容針對最後一類人的措施「有用啲」，因為他們不抗拒生育，希望令他們少點顧慮。

李家超指，對生育有顧慮的人士最多，包括擔心經濟壓力、居住限制及工作等。他強調，將盡量令生育環境變得友善，例如與不同家庭溝通時，他們也表示希望有託兒服務，所以政府增加課後託管服務，開設託兒設施；另有居住環境限制，所以安排提前上樓，或提前居屋揀樓，今年更推動買樓可獲減免最多兩萬元印花稅。他表示知道女士重視工作，所以推動彈性工作安排。