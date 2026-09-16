施政報告｜44歲議員楊永杰想生第三個B　何敬康下月做爸爸讚獎金

【施政報告2026／香港五年規劃／一五規劃】新一份施政報告推出11招「組合拳」鼓勵生育，包括2萬元生育獎勵金延長三年，二孩加獎金至3萬元，首引累進子女免稅額至16萬，合資格家庭買樓可獲減免最多2萬元印花稅。



兩名立法會議員楊永杰和何敬康聞訊雀躍，接受《香港01》訪問時都不約而同地「想生多個」。其中，44歲的楊永杰本身育有兩子，讚增建幼兒中心、增加託兒名額，認為針對在職家庭託兒需要令人更願意生育，同時被扣稅優惠所吸引。下月做爸爸的48歲何敬康即時致電太太，「必定積極考慮」多生一個，鼓勵大家「有心唔怕遲」。他形容2萬元生育獎勵金有如「過年封利是」，是政府的祝福，最吸引是生第二孩加碼至3萬元。



特首李家超公佈一系列鼓勵生育的措施。（夏家朗攝）

施政報告 11招「組合拳」鼓勵生育

鼓勵生育措施包括延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年；第二名或以後子女獎勵金提高至3萬元，為期三年；《施政報告》當日或之後出生第二名或以後的子女，相關免稅額由14萬元提高至16 萬元；出生後首兩年的額外免稅額由14萬元提高至16萬元；合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多 2 萬元印花稅；由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至 95%；體外受精服務名額未來三年會再逐步增加至每年1,900個。

立法會議員楊永杰回應施政報告（楊永杰FB）

44歲楊永杰有動力生第三個B 改善託兒服務最吸引

兩名兒子分別3歲和4歲的楊永杰，當年恰巧未能受惠2023年10月25日起生效的新生嬰兒獎勵金，希望有追溯力可以領回獎勵金。不過，隨著計劃延長三年，未來三年生多一個都可以有獎勵金。他向《香港01》直言與太太商量生第三個小朋友，「對想生嘅人動力大咗，有動力想生多個」，讚整體鼓勵生育有幫助，最欣賞是託兒服務。繼去年宣布的15所新增資助獨立幼兒中心，再增建3所資助獨立幼兒中心，預計於2030年年底前額外提供約1800個照顧名額。2027/28學年起「在校課後託管服務計劃」恒常化，不設限額。加強學前兒童課餘託管服務並提供接送服務。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，2萬元新生嬰兒獎勵金措施為焦點之一。（方承恩攝）

立法會議員楊永杰回應施政報告（楊永杰FB）

主張「生多啲、獎多啲、免多啲、支援多啲」

他說，家長群組討論度最高的是想託兒服務更加理想，如服務時間再延長，「好多時6點幾、7點閂門，進一步延長時間，在職家庭唔使趕頭趕命」。另外，他欣賞二孩及之後子女免稅額由14萬元提高至16萬元，並可申索到年滿25歲的措施。他主張「生多啲、獎多啲、免多啲、支援多啲」，整體稅務優惠令生育動力大增，特別對中產家庭而言，稅務支援更幫到手。他提議聘外傭開支可扣稅，很多家長不想全時段講對小朋友，有人協助託兒「鬆口氣」，令更多人願意生育。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，2萬元新生嬰兒獎勵金措施為焦點之一。（方承恩攝）

何敬康將為人父，早前偕妻Daisy出席黨慶「胎教」。（何敬康FB)

何敬康下月做爸爸 必定積極考慮「追多個」

另一名議員何敬康下月做爸爸，他形容自己在加碼獎勵措施未公布之前，已有動力生育，亦是結婚8年規劃的決定，形容是「計劃生育，唔係意外生育」。適逢二孩獎勵金加碼，何敬康即時致電太太Daisy，形容她都很雀躍，想生第一個小朋友後再「追多個」，「今日聽到行政長官嘅措施，必定積極考慮。成功製造呢個先。」他不擔心高齡產婦問題，只是護理上較花功夫，目前醫療水平可以令「陀仔舒服好多」，形容「有心唔怕遲，若然心思思，唔好等」。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，2萬元新生嬰兒獎勵金措施為焦點之一。（方承恩攝）

何敬康讚獎金吸引：同封利是一樣，係祝福

他說，11招鼓勵生育「組合拳」之中，最吸引他的是生二孩有3萬元獎勵金，「同過年封利是一樣，係特區政府嘅祝福」。不過，對普遍家長而言，他認為重點不外乎住屋、醫療、託兒，對比新加坡政府資助一半託兒費用，建議港府增加託兒資助，「利是無可能永遠派，長遠畀市民知道可以返工得來放心生小朋友」。同時，公營房屋可以「住大啲」，縮短公屋上樓輪候時間，都可以有幫助。