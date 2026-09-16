施政報告2026｜委任業界代任「反黑工大使」　檢視非法勞工刑罰

【施政報告／施政報告2026】行政長官李家超今日（16日）公布任內最後一份《施政報告》，李家超稱會加強打擊非法勞工及嚴格審核外勞申請。



政府將委任業界代表為反黑工大使，協助收集情報，並檢視非法勞工刑罰。勞工處已更嚴格審批納入第二級工種，包括飲食業。處方要求僱主需參加實體招聘會，本地招聘期需由4星期增至6星期。政府正制定新法例，要求為負責食物及貨物外送的數碼平台工作者提供工傷補償。



入境事務處於3月13至19日在全港多區展開反非法勞工行動，拘捕34人。（入境處圖片）

政府加強打擊非法勞工，委任業界代表為反黑工大使，協助收集情報，並在網上巡邏，加強跨部門聯合行動，檢視非法勞工刑罰，增取法庭作出更具阻嚇性的判刑。

政府稱會嚴格審核有限度補充勞工申請，會貫徹本地工人優先就業政策，只容許確實有招聘困難及本地人手不足的僱主有限度輸入勞工。僱主需符合本地及輸入勞工人手比例規定，並需先進行本地公開招聘，證明未能聘得本地工人，才能批准有限度輸入勞工，而輸入外地勞工的工資不能低於本地工人的中位工資。

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本地招聘期由4星期增至6星期

勞工處自今年6月起，就補充勞工優化計劃實施分批審批機制，對納入第二級審批機制的工種，實施更嚴格的人手比例及本地公開招聘等規定，包括要求僱主需參加在指定就業中心舉行的實體招聘會，以及本地招聘期由4星期增至6星期，目前第二級審批適用於餐飲服務業的廚房及樓面服務主要工種，可獲批的輸入勞工數目比例已隨之下降。

正訂法例為外送平台員工提供工傷補償

政府會動態監察就業情況， 主動調查涉嫌違犯的個案，制裁違規僱主。勞工處正建立新數碼申請平台，強化數據收集及分析，更有效監察合規情況。政府正制定新法例，為負責食物及貨物外送的數碼平台工作者，提供法定工傷補償，會繼續與持份者溝通。