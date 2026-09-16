施政報告｜招標妥或成歷史　消息：研設樓宇維修局　收費料較貴

【施政報告2026/香港施政報告】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告2026》。宏福苑大火後，政府全面檢討樓宇大維修監管機制，李家超宣布將首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務。



消息人士指，政府正研究推出全新的招標及評標服務，考慮取代過去頻頻被指「不妥」的市建局「招標妥」服務，甚或設立全新架構推行，考慮的方案包括設立專責的「樓宇維修局」，惟最終是否保留名稱將視乎宏福苑大火獨立委員會於10月底提交的報告再作決定。



市建局的招標妥。（資料圖片／廖雁雄攝）

不再提「招標妥」 消息：成立全新架構 60至70名人手

李家超今日宣布將首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務，並為支援業主的服務制訂更嚴謹的顧問和承建商預審名單。消息人士透露，考慮到坊間對現行「招標妥」的意見，「你見我們都不再提『招標妥』，我們所成立的會是全新的架構。」

消息人士指，政府目前正研究具體架構，考慮的方案包括設立專責的「樓宇維修局」，或以原本市建局子公司的架構去推行。不過，若坊間認為保留「招標妥」名稱較為合適，當局亦不排除保留原名。新架構的具體細節將配合獨立委員會10月底提交的報告，目標於今年內正式推出。據悉，新架構在年初估計需要60至70名人手，未來會持續評估需求。

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

新服務具規管角色 設個案經理跟進 收費較原服務貴

相較現行的「招標妥」，全新的招標評標服務將提供更深入的跟進支援。消息人士透露，新服務將設有「個案經理（Case Manager）」，專責跟進大廈公用部份的維修項目，涵蓋招標的不同階段，「起碼跟進到招標承建商。」

至於預算安排，政府在今年財政預算案中已向市建局撥款3億港元。消息指，即使最終服務不再稱為「加強版招標妥」，相關資金用途保持不變，當中一億港元為新架構的起動資金，其餘2億港元則預留作業主申請服務的資助額。

新服務具規管角色 發現疑有圍標等會轉交執法部門跟進

消息強調，新服務具備一定程度的規管角色，能「幫手監管」，若在招標過程中發現疑有圍標等不法行為，會即時轉交執法部門跟進。然而，由於物業屬私人財產，最終決定權仍掌握在業主手中，因此服務重點之一亦包括教育業主。由於新服務涵蓋範圍較廣、跟進時間更長，其收費預計將高於原有的「招標妥」。

【施政報告2026／首份五年規劃】大埔宏福苑火災揭示本港圍標問題嚴重。政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否推出更多措施打擊。（資料圖片／方承恩攝）

9月起接受預審名單申請 執法機關首次參與背景審查

在加強監管方面，發展局將於9月起接受顧問及承建商「更嚴謹預審名單」的申請，預計年底起陸續備妥。新預審名單將分為「技術能力」、「誠信標準」、「財務能力」及「過往表現」四大範疇，旨在杜絕行內「專業人士簽名後卻從不監管」的漏洞。

值得留意的是，新預審名單的審核機制較以往嚴格得多。政府將首次交由廉政公署及警方等執法機關進行背景審查，消防處、屋宇署、勞工處等部門亦會提交過往的檢控及定罪紀錄。當局將長期監察名單上的公司，並每兩年更新一次，確保有違規定罪紀錄的顧問及承建商被拒諸門外。