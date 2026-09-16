五年規劃提出2030年創科開支佔GDP 3%　一文睇清戰略佈局政策措施

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（15日）公布香港首個「五年規劃」，隨後宣讀任內最後一份施政報告。政府於五年規劃提出，創新活動總開支佔本地生產總值由2024年的1.63%，增加至2030年的3%，年均開支增長約10%。



政府同時於施政報告之中提到多項創科相關措施，目標建設香港為國際創新科技中心，重點推進建設「三大創科園區、五大研發機構」，亦會加速構建香港新型工業化產業體系、加快創新科技產業發展、布局前沿科技發展、推進北都創科和產業建設等。



推進「三大創科園區、五大研發機構」

科學園位於白石角，屬三大創科園區，亦是「北、中、南」布局屬於「中」的一環。（資料圖片）

施政報告提到，將推動科研成果加速轉化及產業化，壯大新型工業化產業體系與新興產業布局，匯聚全球頂尖人才：

現時香港的「三大創科園區」分別為位處新界北都的河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）、白石角的科學園和香港島薄扶林的數碼港，形成「北、中、南」布局。

三大創科園區各有定位，河套香港園區於2025年底開園，聚焦生命健康科技、AI與數據科學、先進製造與新能源產業，以及高端生產性服務業；科學園為創科企業提供基礎設施、培育計劃及一站式支援服務；數碼港則是香港數碼科技樞紐、AI加速器、「國家級科技企業孵化器」，聚焦AI、數據科學、區塊鏈、網絡安全及金融科技領域，支持企業融資出海及人才培育。

為推動產學研融合，助力國家前沿科技攻堅，政府以「五大研發機構」為重點布局，除生產力局和香港應用科技研究院外，創建了三所高質量研發院，包括於2024年成立的香港微電子研發院（微電子研發院）、預計今年開始運作的香港人工智能研發院，及今年內完成基本籌建的生命健康研發院。

三所高質量研發院之中，生命健康研發院總院將聚焦「人工智能+生命科學」，而本地大學領導的三間分院，則會按各大學的科研優勢，例如先進診斷技術、新一代預防技術及治療、老年相關疾病等，制訂重點發展方向。

加速構建香港新型工業化產業體系

針對加速構建香港新型工業化產業體系，加快推動中游成果轉化落地方面，施政報告提到：

— 政府將於今年內公布「香港新型工業化中長期發展方案」，確立以「高科技、高增值」為核心的新型工業化發展路徑，加快壯大具策略價值的新興產業及生產性服務業，布局未來產業。

— 為加速「新型工業化產業體系」建設，政府已經參照內地專精特新「小巨人」計劃及海外經驗，於今年6月推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶植培育一批在港發展、具高增長性的企業。計劃已經收到過百份提名，結果於今年內公布。

加大力度支持初創企業

— 預期會於今年內啟動「創科產業引導基金」，政府現時已初步甄選約20間基金經理公司，並正籌募資金成立子基金。

— 預留額外10億元予「創科創投基金」優化計劃，甄選更多基金經理公司參與。

研究設立香港創科應用場景促進中心

創科局將支持科技園公司研究設立「香港創科應用場景促進中心」，精準配對公私營界別的應用場景需求，以及三大創科園區的創科企業和五大研發機構提供的創新技術解決方案。中心將成為創新技術的首發平台，協助對接行業標準並獲取市場認證，助力創科企業出海。

醫療創新及產業鏈建設

施政報告中提到，將加快國際醫療創新樞紐建設，逐步完善藥械產業鏈，由研發轉化、臨床試驗、規管制度，到打入大灣區、國際市場及資本市場，加速建立完整生態圈，形成規模效應，匯聚全球藥械企業、人才和資金，與「金融+」策略深度融合，配合國家發展生物醫藥及醫療器械新興產業的戰略部署，多項新措施包括：

— 香港已成為藥品檢查合作計劃（PIC/S）會員機構。在國家藥監局的指導下，正加快生物醫藥生產企業對標國際規則，促進其創新藥物在港註冊。同時，香港已經以觀察員身份加入國際人用藥品註冊技術協調會（ICH），現正籌備成為其監管機構成員。

— 在推動藥械註冊、規管及研發轉化方面，政府在過去三年推動藥械規管改革，下一步將於今年內成立「藥械監管中心」，並提交規管醫療器械的立法建議，長遠使中心成為國際認可的藥械權威監管機構。

— 於明年成立「國際臨床試驗學院」，建立「大灣區臨床研究人才儲備庫」。

— 未來三年將撥款9億元，透過醫療衞生研究基金持續資助具轉化潛力的創新醫療科研，聚焦癌症防治、臨床試驗及數碼醫療等領域。

醫管局將籌設醫創融匯辦公室（HA-TCH）（HA Technology Convergence Hub）。（資料圖片）

醫管局將籌設醫創融匯辦公室（HA-TCH）（HA Technology Convergence Hub），以需求主導為原則，通過真實場景和臨床應用的互動，加快醫療創新技術落地，並透過與持份者合作，在醫管局設施設立醫療科技示範基地，引進創新藥物與設備，同時建立需求反饋機制，將臨床實際需求適時傳遞藥械企業。

推進低空經濟生態圈發展

施政報告提到，政府將致力打造香港為低空創新應用亞太區樞紐，進一步推展低空經濟「監管沙盒X」試點項目，並拓展應用場景。政府會制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，當中行動包括：

— 與內地緊密合作，盡快實現跨境低空物流試飛，並逐步拓展大灣區低空跨境物流網絡。

— 推展低空基礎設施技術研究，開展智能低空交通管理系統建設，目標在2028年逐步落實，並配合相關監察、執法、氣象觀測、三維空間數據系統等，優化低空空域管理。

— 為重量超過150公斤的非傳統航空器，開展法例草擬工作。

布局前沿科技發展 推動商業航天發展

施政報告指創科局將增設「前沿科技專組」以布局前沿科技發展，涵蓋AI、新能源、新材料、航天、量子科技等，探討技術及產業發展，並向「創新科技與產業發展委員會」作匯報，協助制訂政策和產業部署。

另外就深空探索及商業航天發展，政府將推出多項措施，包括：

— 創新科技署推出新一輪航天科技特別項目徵集，重點支持與國家航天任務相關的科技研究，涵蓋衛星技術、太空探測儀器、航太材料、遙感技術等。

— 今年內公布簡化低軌衛星牌照審批安排，吸引相關企業及人才來港發展。通訊事務管理局辦公室（通訊辦）會積極協助衛星營辦商進行衛星軌道及頻譜使用的國際協調工作，並提供牌照申請支援。

— 推動未來6G應用場景發展，包括低空經濟、低軌衛星等。通訊辦會多管齊下促進流動網絡營辦商加速技術演進及重整頻譜，擴展流動網絡基建以配合未來發展所需，並推動6G技術及頻譜規劃與內地接軌。

— 港交所將研究優化《上市規則》第18C章，以吸引航空航天等新興產業企業來港融資，鞏固新經濟企業融資樞紐地位。

— 港投公司通過耐心資本為未來產業作前置布局，包括透過投資及生態圈建設，協助內地商業航天企業「出海」。

— 保監局與業界將研究商業航天發展衍生的系統性風險，以及香港的市場功能定位，並根據研究成果就相關保險產品發展作出建議。

推進北都創科和產業建設

施政報告中提到多項在北部都會區與創科和產業相關的建議，包括：

— 籌建國家製造業創新中心，由微電子研發院牽頭營運。微電子研發院已入駐元朗微電子中心，其兩條中試線正全速組裝，聚焦第三代半導體芯片技術研發與試產，目標在年底投入運作。

— 政府已成立新田科技城有限公司，使用多元發展模式，以市場力量加快土地平整，推動210公頃創科用地的發展。

— 洪水橋產業園有限公司現正招商引資，已與數家具規模企業，包括先進建造業、檢測認證等進入實質協商階段。產業園公司亦正積極與深圳市前海管理局對接，就善用雙方產業優勢建立共贏合作模式簽訂合作備忘錄。

— 沙嶺數據園區現已已動工，預計2032年提供達每秒18萬千萬億次浮點運算次數的算力，相當於目前香港算力的36倍，為香港智算產業的發展提供堅實支撐，累計投資規模最少達238億元。同時，政府會向「人工智能資助計劃」注資10億元，支持香港人工智能研發院以高階算力支撐前沿科研，加速創新突破。

— 北都現已預留30公頃土地，建設具規模的「先進建造業產業園」，讓鋼筋預製和新型混凝土生產等設施進駐，並引入設施推動「組裝合成」和「機電裝備合成」檢測認證，以及建造技術研發與培訓、生產和展示等發展。政府會在明年上半年率先邀請市場就元朗南佔地約十公頃的先進建造業園區提交發展意向書，目標是首批用地不遲於2028年上半年展開招標程序。