猴痘｜再增兩宗確診　曾在港與其他男性有高風險接觸

衞生署衞生防護中心周三（9月16日）表示，正調查兩宗猴痘確診個案。 根據兩名男病人提供的資料，他們於潛伏期內曾在香港與其他男子有高風險接觸。截至周三，本港今年累計錄得23宗個案，包括18宗本地個案及5宗輸入個案，其中14宗為8月以來的新增個案。



兩宗個案沒有流行病學關連

衞生防護中心指出，首宗個案涉及一名48歲男子，他9月8日起出現嘴唇潰瘍、其後出現發燒和頸部淋巴結腫大，於11日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，同日被轉介到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他入院後被發現身體多處出現皮疹，包括手掌、前臂和上背。

第二宗個案涉及一名30歲男子，他9月7日出現發燒、喉嚨痛及身體多處出現皮疹，包括生殖器官附近位置、口腔、頸項和手指。病人曾經到私家診所和公立醫院急症室求診，因徵狀持續，16日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診。

兩人的臨床樣本經化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。兩人目前在醫院接受隔離治療，情況穩定。根據病人提供資料，他們於潛伏期內曾在香港與其他男子有高風險接觸。暫時沒有資料顯示上述兩宗個案之間有任何流行病學關連，亦與本港早前錄得的其他猴痘確診個案沒有流行病學關連。

中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與他們有高風險接觸的人士，亦會將兩宗個案通報世界衞生組織（WHO）。

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名27歲男子。（資料圖片）

今年累計23宗 上月以來佔14例

衞生防護中心指出，2022年至今，本港共錄得107宗猴痘個案，分別為85宗本地個案、22宗輸入個案，包括上述個案，全部病人均為男性。

今年累計錄得23宗個案，而自8月起，本港猴痘個案數字有所上升，已錄得14宗新增個案。流行病學調查顯示，近期發現的14宗個案中，患者均報稱為男男性接觸者或雙性戀男性，各病例之間未發現流行病學關聯。

所有患者報稱，曾在潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生男士發生性行為，或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，其中9宗報稱使用交友應用程式尋找性伴侶。

因應近期猴痘個案上升，強烈呼籲有高風險接觸人士（尤其與陌生人士）必須提高警覺，做好個人防護措施，並切勿與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。中心亦建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以預防感染猴痘病毒。