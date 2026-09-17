父女同憂就業、中年嘆搵工難 李家超：引入人才與本地就業取平衡
撰文：賴卓盈
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施政報告2026周三（16日）公布，行政長官李家超今日（17日）出席電台聯播節目時指本港經濟向好，經濟預測按年增長1%。有聽眾表示，不少持高學歷的中年人亦面對就業難的困境，認為政府引入內地勞工擠壓本地人就業市場。
李家超回應指，部份行業仍然缺乏勞動力，政府在輸入外勞時會嚴謹審批，針對性及有限度輸入外勞，強調輸入人才與本地就業要作出平衡，而勞工處將會以科技作工種配對，他明白市民每個人的就業問題都有特別性，勞工處會有針對性措施。
55歲的郭先生原在紀律部隊出任精神科護士，正展開退休前休假的他指有見人手不足，曾提出延遲退休時間，卻不獲接納。他又指，女兒亦是精神科護士，惟今年畢業後便一直失業，質疑醫管局保留名額聘請內地護士，卻未有聘用本地人手。
另一致電聽眾黃小姐指，不少中年人即使擁有高學歷，仍面對就業難問題，又稱引入勞工影響本地人求職機會。
李家超指，針對市民就業問題，政府有不同措施支援企業營運生存，從而幫助就業市場。他表示，部份行業仍然缺乏勞動力，例如院舍、交通、建築等。他指，政府在輸入外勞時會嚴謹審批，針對性及有限度輸入外勞。
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被問及為何香港經濟增長，市民「獲得感」卻不大，李家超指雖然本港整體經濟增長不錯，但每個市民面對的情況及行業不同。他又指，政府在醫療、教育及社會福利三方面提供更多資助，但香港是資本主義社會，希望市民明白政府的資源有限，未必能照顧所有人需要。