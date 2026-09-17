父女同憂就業、中年嘆搵工難　李家超：引入人才與本地就業取平衡

施政報告2026周三（16日）公布，行政長官李家超今日（17日）出席電台聯播節目時指本港經濟向好，經濟預測按年增長1%。有聽眾表示，不少持高學歷的中年人亦面對就業難的困境，認為政府引入內地勞工擠壓本地人就業市場。



李家超回應指，部份行業仍然缺乏勞動力，政府在輸入外勞時會嚴謹審批，針對性及有限度輸入外勞，強調輸入人才與本地就業要作出平衡，而勞工處將會以科技作工種配對，他明白市民每個人的就業問題都有特別性，勞工處會有針對性措施。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告，總費時3小時，他在下午約2時離開議事廳。(方承恩攝)

55歲的郭先生原在紀律部隊出任精神科護士，正展開退休前休假的他指有見人手不足，曾提出延遲退休時間，卻不獲接納。他又指，女兒亦是精神科護士，惟今年畢業後便一直失業，質疑醫管局保留名額聘請內地護士，卻未有聘用本地人手。

另一致電聽眾黃小姐指，不少中年人即使擁有高學歷，仍面對就業難問題，又稱引入勞工影響本地人求職機會。

李家超指，針對市民就業問題，政府有不同措施支援企業營運生存，從而幫助就業市場。他表示，部份行業仍然缺乏勞動力，例如院舍、交通、建築等。他指，政府在輸入外勞時會嚴謹審批，針對性及有限度輸入外勞。

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被問及為何香港經濟增長，市民「獲得感」卻不大，李家超指雖然本港整體經濟增長不錯，但每個市民面對的情況及行業不同。他又指，政府在醫療、教育及社會福利三方面提供更多資助，但香港是資本主義社會，希望市民明白政府的資源有限，未必能照顧所有人需要。