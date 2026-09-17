施政報告｜政府推三幅洪水橋大學城用地供申請　料明年初公布結果

【施政報告2026／李家超／施政報告／北部都會區／北都／大學城】行政長官李家超昨日（16日）宣讀首個《五年規劃》及任內最後一份《施政報告》，其中一個重點是在北都的新田、洪水橋、打鼓嶺三個發展區建設三個大學城，預計佔地共1,000公頃。



政務司司長陳國基今日（17日）在記者會上公布，會推出三幅合共26公頃的北都洪水橋大學城校園區用地，予合資格院校申請建設校園，於今年底截止申請，最快於明年初公布可進駐院校。陳國基又稱，政府並無任何確實目標要興建多少學校，主要考慮院校的建議書，以選擇優良學校進駐，最重要是能做到國際教育樞紐，增加香港吸引力。



政務司司長陳國基今午在記者會上表示，五年規劃指出，北都以大學城、創科、產業、宜居宜業宜遊發展目標，實踐教育，科技，人才一體化發展。 因此，北都大學城不單止是教育基建項目，更是香港深度參與粵港澳大灣區建設，主動融入服務國家發展大局的重要平台，同時是提升香港同國際聯繫，鞏固香港國際優勢的戰略載體。

陳國基稱，新田大學城將以醫學、生命健康科技，人工智能、機械人、微電子新興產業作為定位，校園區與河套園區及新田科技城將聯動發展。河套園區將於年底落成一號大樓，滙聚本地、國內外頂尖教育機構、INNO Hong Kong。校園區方面，政府與科大、醫管局正推進第三間醫學院的校舍、教研醫院的建設。

洪水橋大學城方面，政府年初已啟動科技區、產業區的建設，稍後會建設流浮山科技樞紐，啟動相關法定程序。政府會在今日稍後推出三幅大學城園區用地，予合資格學校申請，並預留100億貸款，並會明確要求學校聚焦前沿、跨學科研究。用地申請將於今年12月31日截止，有關用地將以私人協約方式批出，收取象徵式地價。陳國基將主持專責審批小組，審批學校提交的建議書，以及批核用地及貸款，結果將於明年初公布。

至於打鼓嶺大學城，將支撐新興傳統產業及新興工業的發展，構建具藝術及休閒生活風格的大學城。陳國基指，三個大學城都有共同目標，為本港科技「做大做強」。當局會將大學城籌劃及建設組，升格為大學城建設及發展委員會，並委任海內外學者、專家為非官方委員。

教育局局長蔡若蓮亦公布洪水橋三幅校園用地細節，三幅區域用地面積分別為16.5公頃、5.3公頃、4.4公頃，位於屯馬線洪水橋站以西、以北及鄰近現代物流園區的南面。教育局今日會將邀請院校提交申請的文件放上教育局網頁，並在下周舉行簡介會。院校可同時申請多個區域的用地作不同發展用途，包括興建新校舍、重置現有校舍、提供或提升教學和其他配套設施、興建學生宿舍等等。當局會要求進駐院校通過課程、人才培育、產學研合作和共用設施等等，帶動大學城內各區優勢互補，協同發展。

被問到大學城用地申請若優先考慮毋須貸款的申請，會否對資源較少大學不公，陳國基指，政府在考慮時會有好多因素，貸款與否只是其中之一，亦會考慮大學能否推動香港成為教育樞紐、會否集中科研、能否配合大灣區合作等，當局會作整體考慮。至於不同考慮在評分當中的佔比，陳國基稱是整體考慮，只要學校能證明財務上可行，當局就會作考慮。

陳國基又指，當局未有設定進駐大學的數目，但期望本地大學與海內外大學有合作，強調對於香港打造國際教育樞紐有幫助。

至於大學城建設及發展委員會如何避免委任的委員有利益衝突，他指香港有完善利益申報機制，若委員有相關利益，需要申報，若委員會主席認為有衝突，不會參與該項目的討論，強調機制一直行之有效。

北都大學城有三個大學城，分別為新田大學城、洪水橋大學城和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區。

圖片中央位置為打鼓嶺大學城（下方建築為坪輋路博愛昇平村，上方為香園圍公路及深圳方向）。（黃偉民攝）

香港第一個五年規劃。（香港01製圖）

香港第一個五年規劃。（香港01製圖）

北都三個大學城，分別為新田大學城（位於新田科技城和牛潭尾新發展區）、洪水橋大學城（位於洪水橋／厦村新發展區）和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區，前稱「新界北新市鎮」）。

各大學城依其獨特定位，以「一城五元素」為發展理念，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設五個元素協同發展。透過提速擴容、匯聚資源、有序部署，穩步推動三個大學城全面發展，而大學城內300公頃教育設施，將串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1000公頃。

打鼓嶺大學城。（五年規劃文件截圖）

洪水橋大學城。（五年規劃文件截圖）

新田大學城規劃圖。（五年規劃文件截圖）

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