五年規劃｜馬會支持北都大學城　捐款30億建生命健康科技教研大樓

【五年規劃／第一個五年規劃／一五規劃／施政報告2026】為對接國家「十五五規劃」綱要及配合《香港第一個五年規劃》，香港賽馬會周三（16日）宣布，其慈善信託基金原則上審批捐助30億港元，以支持於北部都會區大學城興建一座生命健康科技教研大樓。這也同時響應《施政報告》提出將於北部都會區興建綜合教學科研大樓，專注教育和科學交流及科研人才培育，提供設施予院校使用。



▼ 特首李家超展示《施政報告》及《五年規劃》封面 ▼



+ 1

▼ 河套深港科技創新合作區香港園區 ▼



+ 2

坐落河套區香港園區 樓面面積逾30,000平方米

香港賽馬會主席廖長江表示，2026年是「十五五規劃」開局之年，2027年則迎來香港特別行政區成立30周年，馬會作為愛國愛港的世界級馬匹運動機構，以及慈善捐助機構，站在這重要歷史節點，十分榮幸與香港特區政府攜手合作，為香港的繁榮穩定謀劃長遠發展，延續由治及興的新篇章。

生命健康科技教研大樓坐落於河套區香港園區，將提供超過30,000平方米的總樓面面積，促進生命及健康科學研究，加快香港的長遠發展。馬會將適時公布有關計劃的進一步詳情。