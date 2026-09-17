施政報告．直播｜北都5年內推900公頃熟地　司局長記者會交代重點

【施政報告2026／李家超／施政報告／北部都會區／北都／大學城】行政長官李家超昨日（16日）宣讀首個《五年規劃》及任內最後一份《施政報告》，其中一個重點是加快北都建設，目標未來五年推出900公頃熟地。



財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東下午三時半在政總出席記者會，解釋相關政策措施。《香港01》全程直播。



圖片中央位置為打鼓嶺大學城（下方建築為坪輋路博愛昇平村，上方為香園圍公路及深圳方向）。（黃偉民攝）

香港第一個五年規劃。（香港01製圖）

《香港第一個五年規劃》提出，北部都會區建設加速提效。以北部都會區作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，透過產業園區、大學，以及科研機構協同發展，形成「產、學、研」深度融合的創新生態圈。

「拆牆鬆綁」加速北都發展 訂立《北部都會區發展條例》

另外提出，北部都會區先行先試開發、管理和營運新發展區機制，包括彈性規劃土地，容納多元產業。另外亦全鏈條「拆牆鬆綁」，加速北部都會區發展和引進產業。訂立《北部都會區發展條例》。採用多元開發模式，加快空間釋出。

成立產業園區公司，結合有為政府和有效市場，用好公私營合作模式加速企業落户。落實「按實補價」先導計劃，提升市場投資意欲。採用「雙信封制」招標模式，帶動綜合開發。容許低密度設施先行發展，帶動人流和收益後落實長遠大型發展。

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