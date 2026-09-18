新皇崗口岸開通日子｜《香港01》消息：10.12周一正式開通機會高

【施政報告2026／施政報告／北部都會區／北都／大學城】重建後的皇崗口岸何時開通各界關注，周三（16日）發表的施政報告提及新皇崗口岸預計於今年第四季投入服務，保安局局長鄧炳強周四（17日）表示，現時正調試電腦系統，調試完畢後會研究開通日期。



《香港01》最新獲得消息指，新皇崗口岸開通日定於10月12日的星期一呼聲甚高，此舉既可避開內地十．一假期的出入境高峰帶來的高人流挑戰，周一人流一般亦比周內其他日子略少，有助開通初期運作更暢通。



新皇崗口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與，現場人頭湧湧。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與，現場人頭湧湧。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，保安局局長鄧炳強（前左二）在場了解。（湯致遠攝）

保安局局長鄧炳強今日（17日）表示，新皇崗口岸時正調試電腦系統，調試完畢後會研究開通日期。（湯致遠攝）

已改善WIFI訊號及在路面加設防滑物料

當局昨日（16日）公布《香港第一個五年規劃》及2026年《施政報告》，保安局局長鄧炳強今日在記者會上表示，已在新皇崗口岸進行多個大型演練，包括上月的兩萬人測試。鄧炳強說，在演練期間，發現口岸WIFI訊號不太好，以及有司機認為部分道路比較滑，已改善訊號及在路面加設防滑物料。

新皇崗口岸即將啟用，各方面演練、測試等早前陸續進行。（政府新聞處圖片）

新皇崗口岸即將啟用，各方面演練、測試等早前陸續進行。（運輸署Facebook圖片）

鄧炳強：人多問題不大 需確保人面識別等功能暢順有序

於上月月底的兩萬人演練中，當局首次進行「五合一」車道實戰測試。鄧炳強表示，有關系統通過壓力測試，「人多問題不大」，但由於該電腦系統涉及鏡頭及人面識別等功能，需確保開通時暢順有序，現正進行調整，調整後將研究開通日期。

新皇崗口岸2034年通關流量料達30萬人次

鄧炳強又說，新皇崗口岸開通後，通關流量將從每日5萬人次升至20萬人次，在2034年港港鐵北環綫支線開通後，更將增至每日約30萬人次，相信新口岸會更加便利市民及旅客，讓香港更好融入國家大局。