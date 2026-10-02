美容師向已婚情人索款不遂　以男方裸照向情人妻勒索55萬　囚4年

美容師與已婚男發展婚外情3年，她疑向男方索1萬元交卡數不遂後，涉向情人的妻子發已婚男的裸照，及後更把該些裸照在社交媒體上發布，又不斷向情人的妻子索款，並加碼至要求50萬，更揚言：「叫雞要畀錢。」情人夫婦最終報警。美容師早前被裁定勒索及威脅發布私密影像等9罪成，案件（DCCC317/2025）今（2日）於區域法院判刑。



暫委法官周燕珠斥被告持續及重複地犯案，對兩名事主的親友，以及他們的個人生活和聲譽造成嚴重影響，亦對他人造成侮辱。被告在事主不知情的情況下，拍下其私密照，更用以勒索二人，甚至接觸二人的子女，但仍以受害人自居，須判處阻嚇性刑罰，就9罪判她入獄4年。



女被告王見菁，31歲，被裁定2項勒索、4項未經同意下發布私密影像及3項威脅發布私密影像罪全部罪成。

被告王見菁早前被裁定勒索等9罪成立。(陳蓉攝)

女事主Y遭被告中傷身材曾作抽脂手術

官引述被告的心理報告指，她拒絕再討論本案內容，並以受害者自居。報告指其態度有問題，重犯機會中等。女事主Y的創傷報告則指，Y在案發時情緒崩潰，及後有自殘傾向、極度抑鬱及創傷後遺症，更曾因被告惡意中傷身材而焦慮，進行了抽脂手術。

男事主X因事件被人閒言閒語

而男事主X的創傷報告則提及，他因擔憂照片流出感焦慮。在案發時他剛轉換新工作，本案對其仕途造成負面影響。此外，X經歷了他人的閒言閒語，對此感尷尬、羞愧、自責及罪惡，很後悔與被告發展婚外情，傷害了妻子Y。本案對X的婚姻造成了無法挽回的傷害，在Y提出離婚時，X感到極為徬徨。

X因事件對社交產生恐懼 不敢結交新朋友

法官指，被告的行為至被捕後才停止，兩名事主在月內持續地感到尷尬和煩厭，亦擔憂被告會對他們作出更多不利行為，二人的朋友亦成為被告的目標。Y因本案失去朋友，更有兩個月未能工作，即使外出亦會盡快回家，以確保人身安全；X則對社交產生恐懼，不敢結交新朋友。

男事主X與被告發展婚外情約3年

46歲男事主X早前供稱，他2014年與妻子Y結婚，育有一子一女。他在2020年於佐敦一間酒吧結識被告，並發展婚外情，至2023年本案發生為止。他與被告有性關係，他已不記得有多少次。兩人在2023年3至4月最後一次見面。

被告向X索款不遂向其妻發X的下體照

他指被告同年6月向他發訊息要求1萬元「找卡數」。他無即時回覆，後來他與妻子Y到日本旅遊，期間再次收到被告的索款訊息，X便回覆稱：「失緊業，唔方便」。惟被告指他「玩嘢」，並向其妻Y發送數張X的下體照片。

指妻知情後不打算再付款

X稱因其妻已知情，故不打算再付錢。惟被告繼續滋擾他們，並在社交平台發佈他的下體照，又把勒索金額加至5萬元，他和妻之後仍繼續遭到滋擾。

妻子Y稱收到大量其夫的性器官照

X的妻子Y亦有作供。她稱在2023年6月13日有女子以WhatsApp向她傳送大量其夫X的下體及裸照，她猜X與該女子有性關係，自此起的一個月，她每天都收到來自同一人的訊息，內容包括大量X的性器官圖片。

指該女子曾發送其子女的照片

Y指該女子除了每天發訊息滋擾，亦有用言語攻擊，如會評論其樣貌及身材，如指她肥和有插蘇鼻，她外遊時更曾收到該女子發送她與X子女的照片，該女子並稱：「有好精彩嘅片段，唔知小朋友同屋企人會唔會想睇？」

Y稱曾遭該女子人身攻擊指肥及插蘇鼻

Y指該女子又向她索款，曾要求要20萬，其後又指是其夫「搵女人」的賠償，惟不保證收錢後不會再騷擾他們。Y拒絕付款後，該女又指其夫X有性病，又說：「叫雞要畀錢。」最後更把金額提升至50萬元，Y稱她曾回覆稱會給對方「50萬加1蚊」，意味給對方做帛金。