照顧者｜每月開支逾$6000　逾8成未領津貼　團體促放寬申領門檻

「關注家居照顧服務大聯盟」今日（18日）發表最新「照顧者開支調查2026」報告。調查顯示，照顧者因照顧工作產生的額外開支龐大，以殘疾人士照顧者為例，每月平均總額外開支高達6,150元。然而，現行照顧者津貼制度因宣傳不足及門檻過高，高達 86.3% 受訪照顧者未有領取相關津貼。關顧聯促請政府全面檢討政策，取消限制「雙重福利」的審查門檻，並按照顧時數提高津貼金額。



「關注家居照顧服務大聯盟」（關顧聯）今日（18日）發表最新「照顧者開支調查2026」報告，並促請政府全面檢討政策，取消限制「雙重福利」的審查門檻，並按照顧時數提高津貼金額。（關注家居照顧服務大聯盟提供）

施政報告2026宣布，將調整「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」（「照顧者津貼」）的金額，由現時每月 3,000元增加至每月3,300元。

照顧者津貼門檻2023年恆常化以來未有改動

關顧聯表示樂見政府正視照顧者經濟需要，但指照顧者津貼門檻自2023年第三季恆常化以來未有改動，高門檻將大部份有需要家庭，如領取長者生活津貼的「以老護老」家庭、以及照顧對象未申請長期護理服務的家庭排除在外，恐怕未能讓大部份基層照顧者家庭受惠。

關顧聯於2026年7月底至8月底期間進行網上問卷調查，一共收集得162份問卷，當中126份（約78%）為照顧者開支數據，包括96位護老者、16位護殘者及12位特殊學習需要（SEN）照顧者。

調查顯示，受訪照顧者中女性佔80.6%，39.6%為60歲或以上長者，當中超過八成為「以老護老」個案。照顧對象以60歲以上長者為主，約72.2%，其次為殘疾人士，佔12%及9%SEN人士。有23.4%受訪照顧者表示平均每星期照顧時數高達151小時或以上。在經濟來源方面，51.5%照顧者主要依靠積蓄過活，40.3%依靠工作收入，另有24.1%倚靠公共福利金。

五成受訪者因照顧改變就業 36%每月損失$1萬至$2萬收入

調查顯示，照顧責任亦嚴重打擊照顧者的就業狀況，超過五成受訪者表示因照顧而改變就業狀況，有15.3%提早退休、13.7%由全職轉為無業，12.1%轉為兼職/零散工。在受影響的受訪者中，約36%表示每月因而損失10,000元至20,000元收入。

「關注家居照顧服務大聯盟」（關顧聯）今日（18日）發表最新「照顧者開支調查2026」報告，並促請政府全面檢討政策，取消限制「雙重福利」的審查門檻，並按照顧時數提高津貼金額。（關注家居照顧服務大聯盟提供）

殘疾人士照顧者的交通、醫療及替代照顧服務為主要開支

調查針對照顧者用於「照顧對象」及「照顧者自身」的每月額外開支進行統計，結果顯示各類照顧家庭的開支均遠超現行津貼水平。在殘疾人士照顧者方面，用於照顧對象的平均每月開支為4,623元，主要為交通、醫療及替代照顧服務；另用於照顧者自身的開支平均為1,527元，主要為交通及醫療，兩者合計每月額外開支高達6,150元。

護老者每月額外開支$5,660

長者照顧者（護老者）方面，用於照顧對象的平均每月開支為4,145元，以醫療、特別飲食需要用品及交通為主；用於照顧者自身的開支平均為1,515元，合計每月額外開支達 5,660元。

至於SEN照顧者，用於照顧對象的平均每月開支為3,119元，主要為醫療及復康訓練；用於自身的開支平均為1,450元，合計每月額外開支達4,569元。針對照顧者及被照顧者均年逾60歲的「以老護老」家庭，用於照顧對象及照顧者自身的開支合計每月亦達 近5,000元，負擔同樣沉重。

調查續指，面對龐大開支，高達86.3%受訪照顧者目前並無領取照顧者津貼。在84.7%未曾嘗試申請的照顧者中，約30.0%表示「不知道有此津貼或不知道如何申請」，反映宣傳嚴重不足。

關顧聯：禁領取綜援、長生津等申照顧者津貼理據不足

關顧聯認為，政府以「雙重福利」為由，禁止正在領取綜援、長者生活津貼或傷殘津貼的照顧者申請照顧者津貼，實屬理據不足。綜援保障基本生存、長生津補助長者生活、傷殘津貼應付殘疾開支，而照顧者津貼則是補貼「照顧責任」帶來的額外負擔，各司其職，並無衝突。

另截至2025年12月底，全港僅有5,692個護老者家庭及3,631個護殘者家庭受惠於津貼計劃。以中央輪候冊17,184名長者計算，僅得近三成受惠；若以全港60萬殘疾人士計算，受惠護殘者僅佔0.6%，比例極低。

「關注家居照顧服務大聯盟」（關顧聯）今日（18日）發表最新「照顧者開支調查2026」報告，並促請政府全面檢討政策，取消限制「雙重福利」的審查門檻，並按照顧時數提高津貼金額。（關顧聯「照顧者開支調查2026」報告截圖）

關顧聯認為，照顧者支援應體現「補償、補貼、肯定」三大功能，建議在津貼制度方面，聯盟建議取消入息及資產審查，容許長生津、綜援及傷殘津貼受惠人申請，徹底廢除「雙重福利」限制。只要有實質照顧關係，照顧對象應涵蓋 60歲或以上輕度缺損長者、認知障礙症患者、SEN人士、智障成人、殘疾人士及長期病患者等。金額方面，普通照顧者（每月照顧至少80小時）應發放4,000元，全職照顧者（每月照顧至少160小時）發放4,500元，並定期按照個人工作收入中位數調整，同時增設培訓津貼、實報實銷的喘息支援津貼、交通津貼及醫療津貼。

在醫療、交通及就業支援方面，關顧聯建議增加長者醫療券金額及累積上限，並新增「殘疾人士醫療券」及「照顧者醫療券」。同時，政府應提供殘疾人士輪椅的士資助，並推行「照顧者八達通及乘車優惠」。針對在職照顧者，政府應引入「照顧不離職」視角，參考新加坡、加拿大及澳洲等地經驗，鼓勵私人企業提供彈性工作時間及設立有薪/無薪照顧假，支援僱員平衡職場與家庭責任。