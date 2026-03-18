照顧者支援專線182183最多涉情緒問題 數據庫計劃3個案須急支援
撰文：石國威
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為加強支援照顧者，社署2023年起委聘東華三院營辦「照顧者支援專線182 183」，勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）書面答覆社會福利界立法會議員陳文宜提問稱，截至今年1月底，專線接獲超過14.6萬來電，當中最多涉及情緒問題，有逾5.4萬個，其次是社區支援服務查詢和照顧問題。
孫玉菡指，專線除處理照顧者主動來電，亦協助處理從支援照顧者數據平台試點計劃下所識別出個案。計劃下，社署會從跨部門通報機制中得悉因高風險住戶照顧者，包括雙老、護老者和殘疾人士照顧者入院而出現照顧風險的個案。孫玉菡指，計劃堪年7月開始運作至今年1月底，共協助處理超過3,900宗數據平台識別出個案，當中三宗個案須作緊急支援。
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專線至1月底接逾14.6萬個來電 轉介逾3,900宗個案到社區支援單位
孫玉菡表示，至今年1月底，182183共接獲超過14.6萬個來電，當中最多涉及情緒問題，有逾5.4萬個，其次是社區支援服務查詢和照顧問題，同期專線成功轉介超過3,900宗個案至社區支援服務單位。
孫玉菡指，專線除了處理照顧者的主動來電外，亦協助處理從支援照顧者數據平台試點計劃下所識別出的個案。在試點計劃下，社署會從跨部門的通報機制中，得悉因高風險住戶的照顧者，包括雙老、護老者和殘疾人士照顧者入院而出現照顧風險的個案。專線的社工會主動接觸這些個案的被照顧者，並按需要提供緊急支援，以期及早介入。
試點計劃於去年7月開始運作，截至今年1月底，專線共協助處理超過3,900宗數據平台識別出的個案，當中3宗個案須作緊急支援。
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