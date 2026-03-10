照顧者專線配對350宗暫託　6旬母因病女兒送院舍　樂見她學會自理

為加強支援照顧者，社署2023年起委聘東華三院營辦「照顧者支援專線182 183」，截至今年1月底接獲逾14萬個來電，並已處理260宗緊急個案。照顧者支援專線中心主任兼社工何泇儀受訪稱，緊急情況是指照顧者突然未能履行責任，例如身體不適入院等情況，專線社工會提供外展服務，評估被照顧者的狀況及照顧者的心理狀態，有需要時亦可安排上門看顧，而她希望市民理解配對服務需時。



《照顧者．誰共鳴？》之二

東華三院照顧者專線2年多接逾14萬來電 尋求情緒支援佔最多

根據東華三院提供的數字，截至今年1月底接獲14.06萬個來電，當中尋求情緒支援的個案佔多，佔37%，其次是查詢社區支援服務及照顧服務，分別佔19%及14%，另有5%是查詢住宿照顧服務。

突然成為照顧者身心承受無比壓力

照顧者支援專線中心主任兼社工何泇儀說，除了長期照顧者，也有部份人突然成為照顧者，承受無比身心壓力。她指，專線24小時運作，不會限制照顧者的來電次數，亦不會限制談多久，如照顧者需要情緒支援，或在傾談間因壓力大而落淚，可以傾談超過一小時。在部份個案，專線社工會在照顧者同意下，相約在特定時間通話，跟進後續情況。

哪怕男士都會這樣，辭職後照顧媽媽，朋友覺得「你就好啦唔洗做」，太太又不喜歡，覺得對方只在家照顧，不用打工。這樣衍生的家庭問題，專線會轉介社區服務，同時看看能否紓解他的情緒和壓力。 何泇儀

照顧者支援專線中心主任兼社工何泇儀說，除了長期照顧者，也有部份人突然成為照顧者，承受無比身心壓力。她指，專線24小時運作，不會限制照顧者的來電次數，亦不會限制談多久。（夏家朗攝）

她說即使照顧者僅作普通查詢，專線社工不希望「輕輕放過」任何通話，不會「問A答A收線」，盡可能多傾談和了解，「一個表面的問題，其實反映很多照顧者困難」。

有些照顧者說，沒想過終有一天會打這個電話。我們再作交談，才知道他們已經辛苦了一段時間 何泇儀

專線已轉介約4000個案到不同社區服務單位

部份照顧者亦會向專線查詢社區支援服務。截至今年1月，專線已轉介約4000個案到不同社區服務單位，並配對350宗暫託服務。她分享一宗事例，一名六旬媽媽照顧其年約三十、患智力障礙的女兒，她不曾申請暫託服務，認為自己最了解女兒、照顧得最好，不欲假手於人。

直至一天她突然身體不適，經專線社工經建議後安排女兒使用暫託服務，最終喜見女兒學會獨立自理能力，如自行到洗手間、穿好衣物，「這是一個tasting（嘗試），當沒有家人在身邊，她（女兒）要自己學習、嘗試生活一段短時間。原來一放手，被照顧者是做得來。照顧者亦不用覺得每天都不能放下女兒。」

何泇儀說，最讓她深刻是該經歷改變了母親的想法，讓照顧者思考年邁後倘失去照顧能力，應如何安排女兒生活；假設將來把女兒送入院舍，「衝擊亦不會那麼大」。

照顧者稱未獲即時支援？社工：配對服務需時

她表示，專線社工亦為處於緊急情況而沒有支援的照顧者提供外展服務，評估被照顧者的狀況及照顧者的心理狀態。截至今年1月，專線已處理260宗緊急個案。

被問曾有照顧者稱致電專線後未獲即時支援服務，她說須視乎內容為何，希望市民理解配對服務需時。她並解釋，緊急情況是指照顧者突然未能履行責任，包括突然入院、負責照顧的外傭離職而暫未有人提供照顧等，這些被照顧者的支援網絡薄弱，專線社工會配對相關服務，如有需要亦可安排上門看顧服務。

此外，如照顧者有經濟困難，專線社工會透過政府的中央基金，向其提供交通費或護送服務。她寄語照顧者如有需要，不要猶豫致電182 183， 「照顧專線同你分擔。」

照顧者支援專線外展隊伍向使用暫託服務人士送上生活物資。（夏家朗攝）