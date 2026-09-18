猴痘｜再增兩宗確診　潛伏期均曾在港與其他男子有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（18日）表示，正調查兩宗猴痘確診個案，首宗新增個案涉及一名28歲男子，他身體多處自9月9日起出現皮疹，包括生殖器官、前臂、腹部和面部；另一宗新增個案涉及一名26歲男子，他於8月30日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痛、疲倦和淋巴結腫大，其後身體陸續於多處出現皮疹，包括生殖器官、胸口和四肢。他們分別於潛伏期內在香港與其他男子有高風險接觸。



近期猴痘個案上升，中心強烈呼籲有高風險性接觸人士（尤其與陌生人士）提高警覺，做好個人防護措施，包括接種猴痘疫苗，切勿與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。



衞生署衞生防護中心。(資料圖片)

根據調查，首宗新增個案涉及一名28歲男子，他身體多處自9月9日起出現皮疹，包括生殖器官、前臂、腹部和面部。他於9月15日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，被安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

另一宗新增個案涉及一名26歲男子，他於8月30日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痛、疲倦和淋巴結腫大，其後身體陸續於多處出現皮疹，包括生殖器官、胸口和四肢。他的徵狀持續，分別在9月8日和15日求醫，其後中心安排病人到伊利沙伯醫院接受隔離治療。

兩人的臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。根據病人提供的資料，他們分別於潛伏期內在香港與其他男子有高風險接觸。

暫時沒有資料顯示上述兩宗個案之間有任何流行病學關連，亦與本港早前錄得的其他猴痘確診個案沒有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與他們有高風險接觸的人士。中心亦會將兩宗個案通報世界衞生組織。

中心強烈呼籲有高風險性接觸人士（尤其與陌生人士）提高警覺，做好個人防護措施，包括接種猴痘疫苗，切勿與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。此外，不安全性接觸會增加感染風險。中心已加強公眾教育和宣傳，包括設立猴痘熱線為相關人士提供健康評估及建議、加強於社交媒體平台的猴痘防控宣傳，及去信全港醫生提醒他們如遇有懷疑感染個案，立即通知中心跟進。