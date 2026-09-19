房屋工程屢出事須政治問責？　何永賢：政府有制度處理責任問題

近日本港工程質素問題掀起關注，其中宏福苑大火揭示負責監督的房屋局獨立審查組（ICU）失職。房屋局局長何永賢今日（19日）出席《施政報告》記者會時，被問因應連串事件，監督失職者需否接受處分、作為局長需否政治問責，她說房委會本身有完整監管制度，政府已有制度處理責任問題，事後ICU已提出六個方向改革，前線在新「新ICU」下親力親為。



此外，房屋局一直拒絕公開宏福苑驗樓報告。被問雨季風季即將束，政府會否公開報告？何永賢表示，風季雨季仍在，監察仍然繼續，又提到最近在屋苑外加設遮擋，因擔心樓宇質素有變化，避免物件跌落會影響駕駛人士。



近日工程質素問題掀起關注，其中宏福苑大火揭示負責監督的房屋局獨立審查組（ICU）失職，惟《五年規劃》未提如何提升政府工程監督質素，惹起關注。（資料圖片／方承恩攝）

近日工程質素問題掀起關注，其中東涌第42區三座公屋發展項目的混凝土強度疑未達標、宏福苑大火亦揭示負責監督的房屋局獨立審查組（ICU）失職。有記者關注，《施政報告》及《五年規劃》未提到政府如何提升工程監督質素。

東涌公屋項目石屎強度疑未達標 稱監管制度發揮作用

房屋局局長何永賢回應指，起樓必須要有全套監督，房委會處理公營房屋多年，本身已有完整制度，東涌事件反映房委會監管制度發揮作用。她強調，樣本送往實驗室後如何測試、如何跟進、再到現場採樣檢驗石屎質素，整個過程都有規格。她指，如出錯承建商會有後果，她得悉今次事件中承建商已更換混凝土供應。

至於監督失職者需否接受處分、作為局長需否政治問責？她表示，政府已有制度處理責任問題。宏福苑大火後，不單是ICU， 所有政府部門即時檢討和改革，例如ICU已提出六個改革方向，包括如何做好現場監察、如何監管承建商、取樣時應如何做、多與部門溝通處理投訴問題，同事在「新ICU」領導下親力親為，「親自過問和處理」。

房屋局局長何永賢說，房委會本身已有完整監管制度，政府已有制度處理責任問題，事後ICU已提出六個方向改革，現時親力親為。（資料圖片／湯致遠攝）

拒公開宏福苑驗樓報告 稱風季雨季仍在 須監察樓宇質素

此外，宏福苑大火後有居民按《公開資料守則》向房屋局索取驗樓報告，但遭拒絕，局方解釋指風季和雨季來臨，需持續監測受災樓宇，如披露不完整或未完成分析的資料及測試報告，可能會造成誤解。

被問被問雨季風季即將束，政府會否公開驗樓報告？何永賢表示，風季雨季仍在，並非一次打風下雨後就能完全掌握樓宇變化，她說已在屋苑內設置許多監察儀器，樓宇每天都有變動， 又提及最近在屋苑外加設遮擋保護車路，因擔心樓宇質素有變化，如有物件跌落會影響駕駛者，故監察仍然繼續。