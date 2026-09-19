亞運會｜康文署18區設觀賞站邀市民為運動員打氣 今起開放至10.4
撰文：洪芷菁
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第二十屆亞運會今日（19日）至10月4日舉行，康文署今日在香港公園體育館舉行「全民動起來暨活力亞運觀賞站啓動禮」，啓用「活力亞運觀賞站」，設於18區指定體育館，巿民可到場觀看亞運會賽事，一同為參賽的國家隊和中國香港運動員打氣。
另外，康文署將於9月至12月期間舉行6個以「三大球」（即排球、足球及籃球）為主題的「全民動起來」運動日。活動費用全免，歡迎市民即場參與。
9.20起至10.4每日上午8時至晚上9時開放
因應第二十屆亞運會今日（19日）至10月4日舉行，康文署今日在香港公園體育館舉行「全民動起來暨活力亞運觀賞站啓動禮」，啓用「活力亞運觀賞站」，並為「全民動起來」運動日揭開序幕。
今屆亞運會中國香港代表團共派出約580名運動員，出戰38個體育項目。設於18區指定體育館的「活力亞運觀賞站」由今日下午5時至晚上8時開放，其後至10月4日期間每日由上午8時至晚上9時開放，歡迎巿民到場觀看亞運會賽事，一同為參賽的國家隊和中國香港運動員打氣。
劉震：邀請市民到觀賞站為運動員打氣
文化體育及旅遊局副局長劉震在啓動禮致辭時表示，康文署在18區指定體育館設置「活力亞運觀賞站」，他邀請市民到觀賞站為運動員打氣，更要親身參與運動日，體現「全民動起來」的精神，同時投入這股亞運熱潮。
啓動禮進行活力健身操表演和「三大球」技術示範
啓動禮上，嘉賓觀賞活力健身操表演和「三大球」（即排球、足球及籃球）技術示範，並與體壇名將互動交流。啓動禮錄影片段、「活力亞運觀賞站」的地點及開放詳情，以及一系列亞運體育項目的入門影片，載於專題網頁。
此外，康文署將於9月至12月期間舉行6個以「三大球」為主題的「全民動起來」運動日。今日舉行的首個運動日以排球為主題，其後五個運動日將於不同地區舉行。活動費用全免，歡迎市民即場參與。詳情可瀏覽專題網頁。
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