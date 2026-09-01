亞運會9.19揭幕580港將出戰　李家超授旗：向世界展現我們的自信

名古屋亞運會2026將於9月19日至10月4日間舉行，港府今早（1日）舉行中國香港代表團授旗典禮。行政長官李家超致辭時表示，今屆港隊將派出約580名運動員出戰38個項目，相信港將能延續奮鬥精神，在全亞洲競技舞台上全力以赴：「向世界展現我們的自信、我們的軟實力，說好中國故事、說好香港故事。」



第二十屆愛知—名古屋亞運會將於9月19日至10月4日間舉行，特區政府今早（1日）舉行中國香港代表團授旗典禮。（政府新聞網）

授旗典禮多名政界及體育界人士出席，包括中聯辦副主任孫尚武、外交部駐港特派員公署副特派員花有、港協暨奧委會會長霍震霆及今屆中國香港代表團團長黃寶基等人。

李家超致辭時指，體育的意義遠超獎牌榜上數字，高水平競技既是運動員技藝與意志的磨練，亦是不同國家及地區人民加深了解、建立友誼的機會。他稱讚港將在賽場上堅毅不屈、永不言敗，是香港精神的最佳寫照，「向世界展現我們的自信、我們的軟實力，說好中國故事、說好香港故事」。

第二十屆愛知—名古屋亞運會將於9月19日至10月4日間舉行，特區政府今早（1日）舉行中國香港代表團授旗典禮。（政府新聞網）

第二十屆愛知—名古屋亞運會將於9月19日至10月4日間舉行，特區政府今早（1日）舉行中國香港代表團授旗典禮。（政府新聞網）

第二十屆愛知—名古屋亞運會將於9月19日至10月4日間舉行，特區政府今早（1日）舉行中國香港代表團授旗典禮。（政府新聞網）

回顧上屆成績，李家超提到港隊在杭州亞運刷新紀錄，勇奪8金16銀29銅共53面獎牌。他深信港將今屆定能延續去年第十五屆全國運動會拼盡全力的精神再創佳績，並祝願運動員超越自我、突破極限，創造屬於他們的傳奇時刻。

第二十屆愛知—名古屋亞運會將於9月19日至10月4日間舉行，特區政府今早（1日）舉行中國香港代表團授旗典禮。（政府新聞網）

李家超又強調政府一直透過精英運動員發展基金等專款，支持培訓、運動醫學及科學發展，過去近五年向體院撥款已增加逾三成，加上香港賽馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，政府將繼續在政策和資源上全力支持港隊發展。