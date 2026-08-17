亞運會｜港隊壁球單打金牌獎金30萬元　壁總高層自掏腰包贊助

第20屆愛知名古屋亞運會今年9月19日至10月4日舉行。為鼓勵運動員取佳績，中國香港壁球總會今日（17日）宣布設立「特別獎勵計劃」，因應2028年洛杉磯奧運將壁球納入正式項目，今屆亞運男、女單金牌得主可直接取得奧運參賽席位，單打金牌得主最高可獲30萬港元獎金。



為鼓勵香港壁球代表隊士氣，中國香港壁球總會宣布設立「特別獎勵計劃」。（李可榆攝）

高層自掏腰包贊助 單打奪金可獲30萬

是次獎勵計劃由身兼立法會議員的壁總主席邱達根，副主席黃英敏及會長梅應源及常務委員會委員林敬德贊助。

根據計劃機制，所有組別的金牌獎金均為30萬元。當中單打金牌的30萬，將拆分為「亞運金牌」及「奧運資格」兩部分，各佔15萬元；單打銀牌及銅牌，分別可獲7.5萬及3.5萬元；至於團體及混雙項目，奪銀及摘銅則分別可得15萬及7萬元。

八名港將出戰亞運 單打金牌直通洛杉磯奧運

壁總將派出四男四女運動員出戰五個壁球項目，包括9月23至27日的男、女子單打及混雙比賽，以及由9月28日至10月2日的男子及女子團體比賽。

壁總主席、立法會議員邱達根表示，壁球是港隊亞運獎牌大戶，歷年來獲得3金7銀8銅，連續7屆有獎牌落袋。（李可榆攝）

壁總主席邱達根表示，壁球是港隊亞運獎牌大戶，歷年來獲得3金7銀8銅，連續7屆有獎牌落袋。因壁球將於2028年洛杉磯奧運會首度成為正式項目，而今屆亞運男、女單打金牌得主更可直獲奧運參賽席位，總會決定加碼鼓勵為運動員增設獎金。