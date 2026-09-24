由大館到馬場　任達華：賽馬旅遊帶動到周邊產業鏈延續

電影《PTU》 中的機動部隊警長「展哥」何文展，電視劇《新紮師兄續集》 中的大反派高級督察韓彬，都是「華哥」任達華飾演。演繹警察，對華哥來說，有一份與眾不同的「基因」，因為他的父親任錦球及兄長任達榮也是警察，小時候在警察宿舍長大。去年他再與警察扯上關係，因為他在「舊中區警署 」——即現時大館，舉行《炫目．任達華》畫展。



任達華接受馬會對外事務高級經理吳志賡（右）訪問，從百美千嬌看日常。

任達華演終極大奸角韓彬，尤如今時今日常做奸人的鄭子誠，就算攞個公仔俾妹妹，都感到他有陰謀。（網上圖片）

杜琪峯經典警匪電影《PTU》，由任達華、邵美琪、林雪、黃浩然、黃卓玲、盧海鵬、高雄等主演。（《PTU》電影劇照）

位於荷李活道的大館由賽馬會出資38億元，保育活化成香港文化旅遊法定古蹟。任達華接受馬會刊物《駿步人生》邀請，在大館接受訪問，談及他的美學及與馬會關係。選這個地方，正因香港電影工作者總會正在此舉行《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》展覽，透過多齣經典拍檔電影，探索香港不同時代的「團隊精神」以及「電影精神」。

「大館好有包容性，同埋大館有個承傳。」任達華說，大館有很多不同展館和很多不同元素，「我舊年就用咗眼睛去做咗元素，個題目叫《炫目》，「即係等於我哋細路仔出嚟嘅時候，第一次開眼嘅時候，眼睛望到呢個世界係點樣，估唔到我70歲嘅時候，先至畫到呢啲嘢出嚟，呢個等於係一種靈魂嘅存在。」

任達華收錄於攝影集《存在的本質：生命與藝術的旅程》的作品《舞》。（圖片來源：《存在的本質：生命與藝術的旅程》攝影展）

任達華的繪畫藝術作品類型多元。（圖片來源：任達華社交平台）

任達華認為大館奧妙之處，是容納到很多不同類型的設計師、畫家，甚至本地設計師、本地創作者都可以舉辦展覽，從而令到不同地方的人，都可以看到香港藝術家，「咁我覺得呢個就係一個地方嘅包容！大館由以前一個建築群，到依家活化咗，以前年代啲人都走咗，但佢哋一手一腳創造呢個建築羣仍然留喺度。」

任達華的美學觀，也是富包容性，「圓月是美，殘缺也是美；熱烈是美，平淡也是美」，「我覺得每一樣嘢都有唔同嘅美，只不過你用咩態度去睇？咁你一部電影、一幅畫畫咗出嚟，你覺得好靚就係好靚；如果佢破咗佢，即係水墨，即我哋話『破墨』，破咗佢嘅亦係另外一種味。我就特別鍾意紅色同綠色，咁如果我覺得幅畫入邊有綠色同埋紅色嘅元素入邊，我會特別開心。」

中環大館是馬會與香港特區政府合作的活化項目，已成為廣受市民及遊客歡迎的熱點。(圖片來源:《駿步人生》)

在不同作品中，任達華演繹不同的角色，「每個角色都有唔同角度、唔同質感」，他說人們的皺紋，有很多不同的質感，「唔好覺得有皺紋就係老，有皺紋就會多啲智慧，多條皺紋嘅就等於佢哋入邊多一個故事，多一個內容。我哋作為一個演員或者畫畫又好，或者影相又好，多啲去尋找一種生命嘅來源。」

他會坐電車，去找些來源，「今時今日，我諗大家都坐過電車。電車入邊其實有好多不同嘅故事，亦都係香港一個細細地嘅縮影，有愛情嘅故事，有悲傷嘅故事，有兩個人坐喺度望住出邊嘅故事。」由西環到筲箕灣，變遷了很多，他在一本書中，以慢動作去展示電車入面的動態，「希望大家關懷多啲身邊嘅朋友，望落去其實好靚嘅，我哋行出街左左右右，其實只不過我哋時間太過急促，出去嘅時候冇留意，其實每個地方都好靚。」

為拍攝美麗的維港及香港的海岸線，他曾特別租用直升機一日拍攝，「我希望大家對香港呢啲海岸線、維港，呢啲好特別，全世界無一笪地方好似香港咁靚，即係由維港睇落嚟，由九龍睇返去香港，每一吋都有唔同嘅美，因為唔同嘅太陽、唔同嘅時段有唔同嘅美，呢個係香港獨特之處。」

任達華眼中的美麗地方，尚有賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場，他過往也曾到過。「既然有一個賽馬會咁好嘅球場喺滘西洲，我哋亦都希望喺另外一啲島上邊，做一啲類似其他嘅活動，令到外國嚟嘅朋友、或者香港自己嘅朋友，多啲去嗰啲地方，就變咗另外一個打卡、另一個生態咁，我覺得應該搵多啲唔同嘅島，民宿又好，或者係點都好。」

香港的馬場娛樂朝世界盛事之都地位邁進。圖為跑馬地馬場在2025/26 年度馬季煞科時的盛況。(圖片來源:《駿步人生》)

任達華曾個人名義擁有馬匹「紅噹噹」，又以「智好友團體」先後擁有名駒「晨曦巨星」及「晨曦英雄」。他「百分之百贊成」賽馬旅遊，「因為賽馬旅遊喺國際上邊係盛事，不停咁帶動新周邊嘅食肆又好，茶餐廳又好，一定都係帶動到一啲產業鏈延續 。」

作為馬會會員，他說經常有朋友叫帶入場觀看，「咁我次次禮拜三、禮拜六都拍緊戲，拍劇最痛苦一樣嘢就冇假日，你禮拜六日必須要拍戲，因為啲場景係必須要禮拜六禮拜日先至放畀你拍。」所以唯有找朋友帶他們入去，「我都希望多啲時間，如果有嘅話就帶多啲朋友入去，佢哋個個都好有興趣同埋好想去感受係一種天地人嘅合一。」

任達華的父親1969年因公殉職後，一家經濟支柱頓失，他其後獲得《華僑日報》獎學金，由於報社就在荷李活道，故此每個月都會到大館附近領取12元交學費，「起碼每個月學費都有着落。」

年屆七十，華哥說，他仍在學習中，就如AI人工智能，「到依家仲喺度不停學習。我覺得年輕人最緊要抱住學習態度，任何一段時間都要裝備自己，去學習多啲嘢，裝備自己、擺咗喺自己身邊。我哋一定要上上落落、彎彎曲曲，咁先至叫做人生。你豐滿咗呢個人生，咁你先至學識第日點樣照顧屋企人、照顧太太、或者對社會有責任，所以最緊要一樣嘢，就係自強不息。」