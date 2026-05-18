一哥周一鳴可以說的警隊秘密：如果電影真實拍攝警務工作應冇人睇
警務處處長周一鳴（Joe）加入警隊超過30年。新紮師兄當年駐守旺角，日以繼夜、晨昏顛倒的刑偵生涯，見盡正邪對決；後來加入情報科，在「木人巷」中練就出一身全能的「武功」。
周一鳴接受馬會刊物《駿步人生》，作為長期從事情報工作的人，被問到有何難忘的事，滿滿秘密，他一個都不能說。走在曾經拍攝多部警察電影的舊油麻地警署，一哥道盡CID的日與夜，沒有警匪片精彩，「我諗如果完全係真實（拍攝警察工作）呢，可能冇人入場睇，因為都幾悶。」
大學二年級錯過加入輔警 大學四年級時重燃「那團火」
今年53歲的周一鳴，大學攻讀生物，已幾乎踩入警隊，「大學二年級時，同學提議一起投考輔警，說課餘時間能有點收入。我本來只是陪他去，結果自己也考上了。」可惜輔警訓練時間與大學球隊練習日程相撞，那時他熱衷足球和手球，只好放棄輔警，「但那個念頭一直留在我心裡。」
升上四年級，他開始思考前程，便向已加入警隊的大學師兄請教警務督察的工作性質及發展前景，當年的「那團火」就此重燃。畢業後，他毅然投考警務督察，從新紮師兄一步步走到警隊「一哥」這位置。
做CID日子最難忘：八日一循環更份 醒來都不知道晝夜
訪問在舊油麻地警署進行，踏進愛德華式建築，磨石地板與拱門長廊依舊，如今這裡已活化為「光影之旅」旅遊景點，成為遊客的「打卡」勝地。當中一個「刑事調查隊CID房」的場景佈置，讓時光倒流30年，開啟周一鳴的「刑事偵緝檔案」。
談到30年警務生涯中最難忘的崗位，周一鳴首推做CID的日子。刑事調查工作，他形容是一段「不知人間何世」的日子。當年在旺角警區做 CID，他經歷過「八日一循環」的更份，即是早、中、夜更不斷輪替，「有日返十七（下午5時）、有日返十四（下午2時）、有日返八（上午8時）。每天不同，醒來都不知道晝夜，也分不清星期幾。」
那時旺角警區共有七隊CID，他說巔峰時，凌晨時份這七隊人馬竟然全部留在辦公室工作，「所有人都無得收工，當時真的覺得you will never walk alone！」
做情報科主管最高境界：做完了也沒有人知道
周一鳴後來轉任情報科，官至情報科主管。做情報工作，需要口密、懂得「隱身」。「你不需要在鎂光燈下工作，最好是做完了也沒有人知道。如果你希望讓人知道自己的工作，甚至每宗案件都想跟家人分享，那你未必適合做情報工作。」
我有一班很好的同事。每晚當大家（市民）睡覺時，有一班人默默保護著香港，你睡醒了，根本不會知道發生過甚麼事，同事們從不介意別人不知道他們做了甚麼工作。
周一鳴：不論是巡邏警員還是警務處長 都是警隊團隊
刑偵及情報工作看似孤獨，周一鳴卻有很大滿足感，「例如我們曾破獲連環劫案，拘捕疑犯並起回贓物。我們邀請受害事主來認人和認領失物時，看到他們那種釋然和欣慰的眼神，我們整隊人就已經很開心。」
在他眼中，真實的警務工作最講求上下一心，「警隊是一個團隊，不論是巡邏警員還是警務處處長，都是團隊的一員。我們不會把成功歸於一個人，而是屬於整個團隊的。」
周一鳴自認是《寒戰》中的郭富城：不過他靚仔好多
訪問尾聲，主持人之一、賽馬會公司事務執行總監譚志源和周一鳴踱步於「光影之旅」的警匪片場景，大談電影回憶。
「《寒戰》中（演員）郭富城和梁家輝分別飾演負責不同工作範疇的副處長，我上任副處長出外介紹自己時，有人會問我是『郭富城』還是『梁家輝』？」周一鳴笑得開懷，「我便跟大家說我是郭富城那崗位（做管理）的。不過他靚仔好多！」
如果如實拍攝警察電影 周一嗚：都幾悶
譚志源問「（警察）是不是可以像成龍一樣在雙層巴士跳來跳去？」，周一鳴坦白說：「應該電影才有。」警匪電影內究竟跟現實有幾成相似？他也守不信秘密，「我想如果完全跟真實相似的話，可能會無人入場，因為都幾悶。」
對付非法網上外圍賭博 打擊與教育並重
周一鳴在2012至2013年派駐法國里昂的國際刑警總部秘書處，出任刑事情報主任，工作之一是非法網上外圍賭博；適逢今年6至7月舉行2026年世界盃，警方更是嚴陣以待，「我在國際刑警總部的主要工作之一，正是聯合不同國家及地區，統籌打擊非法外圍賭博。香港警方針對一些大型比賽，例如世界盃等，均會採取行動，打擊非法外圍賭博活動，而且不少都由三合會操控，打擊他們的收入來源是每一年的警務處處長首要行動項目之一，所以這方面的工作繼續是今年的主軸。」
他認為預防勝於治療，「市民未必明白向非法外圍賭博公司投注是犯法行為，所以我們會不斷進行教育宣傳，希望市民了解自己要承擔的後果，不要參與外圍賭博。」
馬會2025年贊助逾170萬港元，支持警隊舉辦「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃」，共有66間中小學、近6,000名師生參與。計劃透過籃球運動向年青人宣揚遠離毒品、防罪，以及反非法賭博等訊息，培育青年正向價值觀，促進身心健康發展。
周一鳴感謝馬會支持這個計劃，表示透過運動宣揚防毒、防罪，有助參與活動的年輕人建立團隊精神，也有利他們身心發展。他出席活動，跟同學交流，「他們在香港（學界）可能已經是數一數二的籃球員，但到內地和當地年青人比賽後，他們跟我分享說『天外有天』。」他指這也是一個很好的機會，讓本地年青人更了解國家的發展。