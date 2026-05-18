一哥周一鳴可以說的警隊秘密：如果電影真實拍攝警務工作應冇人睇

警務處處長周一鳴（Joe）加入警隊超過30年。新紮師兄當年駐守旺角，日以繼夜、晨昏顛倒的刑偵生涯，見盡正邪對決；後來加入情報科，在「木人巷」中練就出一身全能的「武功」。



周一鳴接受馬會刊物《駿步人生》，作為長期從事情報工作的人，被問到有何難忘的事，滿滿秘密，他一個都不能說。走在曾經拍攝多部警察電影的舊油麻地警署，一哥道盡CID的日與夜，沒有警匪片精彩，「我諗如果完全係真實（拍攝警察工作）呢，可能冇人入場睇，因為都幾悶。」



1997年攝於機動部隊結業會操。（相片由受訪者提供／《駿步人生》圖片）

大學二年級錯過加入輔警 大學四年級時重燃「那團火」

今年53歲的周一鳴，大學攻讀生物，已幾乎踩入警隊，「大學二年級時，同學提議一起投考輔警，說課餘時間能有點收入。我本來只是陪他去，結果自己也考上了。」可惜輔警訓練時間與大學球隊練習日程相撞，那時他熱衷足球和手球，只好放棄輔警，「但那個念頭一直留在我心裡。」

升上四年級，他開始思考前程，便向已加入警隊的大學師兄請教警務督察的工作性質及發展前景，當年的「那團火」就此重燃。畢業後，他毅然投考警務督察，從新紮師兄一步步走到警隊「一哥」這位置。

做CID日子最難忘：八日一循環更份 醒來都不知道晝夜

訪問在舊油麻地警署進行，踏進愛德華式建築，磨石地板與拱門長廊依舊，如今這裡已活化為「光影之旅」旅遊景點，成為遊客的「打卡」勝地。當中一個「刑事調查隊CID房」的場景佈置，讓時光倒流30年，開啟周一鳴的「刑事偵緝檔案」。

談到30年警務生涯中最難忘的崗位，周一鳴首推做CID的日子。刑事調查工作，他形容是一段「不知人間何世」的日子。當年在旺角警區做 CID，他經歷過「八日一循環」的更份，即是早、中、夜更不斷輪替，「有日返十七（下午5時）、有日返十四（下午2時）、有日返八（上午8時）。每天不同，醒來都不知道晝夜，也分不清星期幾。」

那時旺角警區共有七隊CID，他說巔峰時，凌晨時份這七隊人馬竟然全部留在辦公室工作，「所有人都無得收工，當時真的覺得you will never walk alone！」

在周一鳴眼中，「亞洲第一」、有182年歷史的香港警隊，成功要素在於團隊精神。（《駿步人生》圖片）

做情報科主管最高境界：做完了也沒有人知道

周一鳴後來轉任情報科，官至情報科主管。做情報工作，需要口密、懂得「隱身」。「你不需要在鎂光燈下工作，最好是做完了也沒有人知道。如果你希望讓人知道自己的工作，甚至每宗案件都想跟家人分享，那你未必適合做情報工作。」

我有一班很好的同事。每晚當大家（市民）睡覺時，有一班人默默保護著香港，你睡醒了，根本不會知道發生過甚麼事，同事們從不介意別人不知道他們做了甚麼工作。 警務處處長周一鳴

舊油麻地警署當年使用的座椅令曾任職政府的馬會公司事務執行總監譚志源（中）禁不住緬懷一番，逗得各人笑逐顏開。圖左為當日另一訪問主持人、馬會公共事務副總經理（慈善傳訊）李臻。圖右為警務處處長周一鳴。（《駿步人生》圖片）

周一鳴：不論是巡邏警員還是警務處長 都是警隊團隊

刑偵及情報工作看似孤獨，周一鳴卻有很大滿足感，「例如我們曾破獲連環劫案，拘捕疑犯並起回贓物。我們邀請受害事主來認人和認領失物時，看到他們那種釋然和欣慰的眼神，我們整隊人就已經很開心。」

在他眼中，真實的警務工作最講求上下一心，「警隊是一個團隊，不論是巡邏警員還是警務處處長，都是團隊的一員。我們不會把成功歸於一個人，而是屬於整個團隊的。」

周一鳴代表中國香港在第92屆國際刑警全體大會發言，成功爭取全體支持2026年在香港舉辦第94屆周年大會。（警務處圖片／《駿步人生》圖片）

周一鳴自認是《寒戰》中的郭富城：不過他靚仔好多

訪問尾聲，主持人之一、賽馬會公司事務執行總監譚志源和周一鳴踱步於「光影之旅」的警匪片場景，大談電影回憶。

「《寒戰》中（演員）郭富城和梁家輝分別飾演負責不同工作範疇的副處長，我上任副處長出外介紹自己時，有人會問我是『郭富城』還是『梁家輝』？」周一鳴笑得開懷，「我便跟大家說我是郭富城那崗位（做管理）的。不過他靚仔好多！」

如果如實拍攝警察電影 周一嗚：都幾悶

譚志源問「（警察）是不是可以像成龍一樣在雙層巴士跳來跳去？」，周一鳴坦白說：「應該電影才有。」警匪電影內究竟跟現實有幾成相似？他也守不信秘密，「我想如果完全跟真實相似的話，可能會無人入場，因為都幾悶。」

馬會支持「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃2025」。圖為警務處處長周一鳴（前左）接受馬會公司事務執行總監譚志源（前右）代表馬會送出支票。（《駿步人生》圖片）

對付非法網上外圍賭博 打擊與教育並重

周一鳴在2012至2013年派駐法國里昂的國際刑警總部秘書處，出任刑事情報主任，工作之一是非法網上外圍賭博；適逢今年6至7月舉行2026年世界盃，警方更是嚴陣以待，「我在國際刑警總部的主要工作之一，正是聯合不同國家及地區，統籌打擊非法外圍賭博。香港警方針對一些大型比賽，例如世界盃等，均會採取行動，打擊非法外圍賭博活動，而且不少都由三合會操控，打擊他們的收入來源是每一年的警務處處長首要行動項目之一，所以這方面的工作繼續是今年的主軸。」

他認為預防勝於治療，「市民未必明白向非法外圍賭博公司投注是犯法行為，所以我們會不斷進行教育宣傳，希望市民了解自己要承擔的後果，不要參與外圍賭博。」

訪問尾聲，主持人之一的香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（圖左）和Joe Sir（圖右）踱步於「光影之旅」的警匪片場景，大談電影回憶。（《駿步人生》圖片）

馬會2025年贊助逾170萬港元，支持警隊舉辦「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃」，共有66間中小學、近6,000名師生參與。計劃透過籃球運動向年青人宣揚遠離毒品、防罪，以及反非法賭博等訊息，培育青年正向價值觀，促進身心健康發展。

周一鳴感謝馬會支持這個計劃，表示透過運動宣揚防毒、防罪，有助參與活動的年輕人建立團隊精神，也有利他們身心發展。他出席活動，跟同學交流，「他們在香港（學界）可能已經是數一數二的籃球員，但到內地和當地年青人比賽後，他們跟我分享說『天外有天』。」他指這也是一個很好的機會，讓本地年青人更了解國家的發展。