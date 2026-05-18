貼地警務處長周一鳴　一個入得廚房、行慣街市、跑得出街一哥

作為警隊「一哥」，外表總是威嚴，或者說硬崩崩的。警務處處長周一鳴接受馬會刊物《駿步人生》訪問，原來私底下，他是「一哥廚神」，「最開心每個禮拜就係去街市」，泰式豬頸肉、羊腩煲、炆牛腩都難不到他，所以若在街市見到一個很像周一鳴的人，很可能就是周一鳴。



統領三萬的警隊，令香港成為世界最安全城市之一，周一鳴的擔子不輕。一哥有何減壓方法？「 我諗跑步係其中一個最好嘅減壓方法」，因為跑步時可以放空自我，出一身汗之後會減到更加輕鬆，他現在一周有三四個早上都做運動，他喜歡跑街，例如東岸板道，所以若在跑街時見到一個很像周一鳴的人，很可能就是周一鳴。



在周一鳴眼中，「亞洲第一」、有182年歷史的香港警隊，成功要素在於團隊精神。（《駿步人生》圖片）

1997年攝於機動部隊結業會操。（相片由受訪者提供／《駿步人生》圖片）

訪問尾聲，主持人之一的香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（圖左）和Joe Sir（圖右）踱步於「光影之旅」的警匪片場景，大談電影回憶。（《駿步人生》圖片）

到國際刑警總部秘書處 見識「美食之都」里昂

周一鳴在2012至2013年派駐法國里昂的國際刑警總部秘書處，出任刑事情報主任。工作一年多，里昂有「city of gastronomy」（美食之都）之稱，有很多米芝蓮餐廳、出名的廚師，百忙中也抽空投入美食之中，「其實我都有去食，同埋學下佢哋一啲嘅細節文化、傳統啦，呢啲我好鍾意；食方面呢，我覺得佢哋好有心去整。」

最喜歡里一間中菜館：當「思鄉」時就去光顧

不過，周一鳴最喜歡的不是法國菜，而是里昂當地一間中菜館，菜式很美味；老闆夫婦由澳門及廣州過去，當「思鄉」時就去光顧，「因為老闆、老闆娘其實對我好好，所以我很多時候想有機會講下中文、廣東話，我就會落去搵佢哋。」

周一鳴熱愛球類運動，圖為他參與新興運動匹克球。（香港警務處圖片／《駿步人生》圖片）

「一哥廚神」由煮出來無人食 進步到大家都覺得都可以接受

周一鳴不止於食，還是「一哥廚神」，沒有跟大師學廚，是自然地逼出來，「我都想跟師傅！細個時我媽煮開，想學（煮食），佢又唔畀；去到佢開始唔方便煮飯時，我開始要接啦。最初總之就係跌跌碰碰，煮完出嚟冇人食，自己食晒， 直至到終於有人肯食，依家開始大家都覺得都可以接受啦。」

泰式豬頸肉、羊腩煲、炆牛腩、蘿蔔糕都難不到周一鳴

請客的話，他想到頭盤可以「簡單啲」，焗個泰式豬頸肉；主菜方面，他就有一些拿手菜式，「如果食得羊嘅，天氣凍啲就整個羊腩煲，因有啲人唔食牛，有食牛嘅咪整個（炆）牛腩」；甜品可以是焦糖燉蛋。每逢過年，他還會親手自家製蘿蔔糕。

最開心每個禮拜就係去街市。 警務處處長周一鳴

跑步、遊水、健身減壓 放空會令人更加輕鬆

過往長期在前線工作，體能十分重要；做了一哥，壓力一定比之前多。周一鳴說，其中一個減壓方法就是做運動，如跑步、遊水、健身，「我諗跑步係其中一個最好嘅減壓方法。 因為不斷跑呢，其實你個人就會放空啲，同埋出身汗之後可能會更加輕鬆。」

周一鳴熱愛球類運動，圖為他參與新興運動匹克球。（警務處圖片／《駿步人生》圖片）

每周三四日在早上跑街 東岸板道留蹤影

他說現時仍保持每周三四日在早上跑完步才返工，如果可以的話，會盡量跑街，「我就喜歡跑街。因為依家尤其係海旁，譬如東岸板道等等，靚咗好多，總之不斷地跑，跑夠咁上下就返工。」

他說都是自己跑，「我能夠貼到佢哋（跑友）嘅速度太少，佢哋太快，所以我都係自己跑。」平日中午時間在添馬公園，不時會看到健碩男士一同跑步，即使夏天三四十度也有人跑，「唔係有啲、可能大部分都係我啲同事，（30幾40度都照喺度跑）嗰個其中可能係我！」