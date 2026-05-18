貼地警務處長周一鳴　一個入得廚房、行慣街市、跑得出街一哥

撰文：倪清江
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作為警隊「一哥」，外表總是威嚴，或者說硬崩崩的。警務處處長周一鳴接受馬會刊物《駿步人生》訪問，原來私底下，他是「一哥廚神」，「最開心每個禮拜就係去街市」，泰式豬頸肉、羊腩煲、炆牛腩都難不到他，所以若在街市見到一個很像周一鳴的人，很可能就是周一鳴。

統領三萬的警隊，令香港成為世界最安全城市之一，周一鳴的擔子不輕。一哥有何減壓方法？「 我諗跑步係其中一個最好嘅減壓方法」，因為跑步時可以放空自我，出一身汗之後會減到更加輕鬆，他現在一周有三四個早上都做運動，他喜歡跑街，例如東岸板道，所以若在跑街時見到一個很像周一鳴的人，很可能就是周一鳴。

在周一鳴眼中，「亞洲第一」、有182年歷史的香港警隊，成功要素在於團隊精神。（《駿步人生》圖片）
1997年攝於機動部隊結業會操。（相片由受訪者提供／《駿步人生》圖片）
訪問尾聲，主持人之一的香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（圖左）和Joe Sir（圖右）踱步於「光影之旅」的警匪片場景，大談電影回憶。（《駿步人生》圖片）

到國際刑警總部秘書處　見識「美食之都」里昂

周一鳴在2012至2013年派駐法國里昂的國際刑警總部秘書處，出任刑事情報主任。工作一年多，里昂有「city of gastronomy」（美食之都）之稱，有很多米芝蓮餐廳、出名的廚師，百忙中也抽空投入美食之中，「其實我都有去食，同埋學下佢哋一啲嘅細節文化、傳統啦，呢啲我好鍾意；食方面呢，我覺得佢哋好有心去整。」

最喜歡里一間中菜館：當「思鄉」時就去光顧

不過，周一鳴最喜歡的不是法國菜，而是里昂當地一間中菜館，菜式很美味；老闆夫婦由澳門及廣州過去，當「思鄉」時就去光顧，「因為老闆、老闆娘其實對我好好，所以我很多時候想有機會講下中文、廣東話，我就會落去搵佢哋。」

周一鳴熱愛球類運動，圖為他參與新興運動匹克球。（香港警務處圖片／《駿步人生》圖片）

「一哥廚神」由煮出來無人食　進步到大家都覺得都可以接受

周一鳴不止於食，還是「一哥廚神」，沒有跟大師學廚，是自然地逼出來，「我都想跟師傅！細個時我媽煮開，想學（煮食），佢又唔畀；去到佢開始唔方便煮飯時，我開始要接啦。最初總之就係跌跌碰碰，煮完出嚟冇人食，自己食晒， 直至到終於有人肯食，依家開始大家都覺得都可以接受啦。」

泰式豬頸肉、羊腩煲、炆牛腩、蘿蔔糕都難不到周一鳴

請客的話，他想到頭盤可以「簡單啲」，焗個泰式豬頸肉；主菜方面，他就有一些拿手菜式，「如果食得羊嘅，天氣凍啲就整個羊腩煲，因有啲人唔食牛，有食牛嘅咪整個（炆）牛腩」；甜品可以是焦糖燉蛋。每逢過年，他還會親手自家製蘿蔔糕。

最開心每個禮拜就係去街市。
警務處處長周一鳴

跑步、遊水、健身減壓　放空會令人更加輕鬆

過往長期在前線工作，體能十分重要；做了一哥，壓力一定比之前多。周一鳴說，其中一個減壓方法就是做運動，如跑步、遊水、健身，「我諗跑步係其中一個最好嘅減壓方法。 因為不斷跑呢，其實你個人就會放空啲，同埋出身汗之後可能會更加輕鬆。」

周一鳴熱愛球類運動，圖為他參與新興運動匹克球。（警務處圖片／《駿步人生》圖片）

每周三四日在早上跑街　東岸板道留蹤影

他說現時仍保持每周三四日在早上跑完步才返工，如果可以的話，會盡量跑街，「我就喜歡跑街。因為依家尤其係海旁，譬如東岸板道等等，靚咗好多，總之不斷地跑，跑夠咁上下就返工。」

他說都是自己跑，「我能夠貼到佢哋（跑友）嘅速度太少，佢哋太快，所以我都係自己跑。」平日中午時間在添馬公園，不時會看到健碩男士一同跑步，即使夏天三四十度也有人跑，「唔係有啲、可能大部分都係我啲同事，（30幾40度都照喺度跑）嗰個其中可能係我！」

舊油麻地警署當年使用的座椅令曾任職政府的馬會公司事務執行總監譚志源（中）禁不住緬懷一番，逗得各人笑逐顏開。圖左為當日另一訪問主持人、馬會公共事務副總經理（慈善傳訊）李臻。圖右為警務處處長周一鳴。（《駿步人生》圖片）
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