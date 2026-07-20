酒店業徐英偉：香港很多日常就是旅遊體驗　應同全世界多啲講

徐英偉2022年離開官場，其後出任香港酒店業主聯會執行總幹事，踩入旅遊業。他接受馬會刊物《駿步人生》訪問時說，現在不少地方着重旅遊體驗，認為香港很多日常，其實就是體驗，只是被遺忘。



「例如我哋馬場賽馬跑咗好多年，好多時啲人會唔記得咗，原來係體驗一部分。當然，另外我哋好多嘅中西文化交匯，我哋有館博物館，我哋有其他體育園，有盛事，好多呢啲其實本身都係我哋一啲舊同埋新交集，未計就係我哋盛事、消費買嘢、食嘢；仲未計好多人忘記咗我哋香港有個維多利亞港，有好多山行，15分鐘可以去到呢啲咁嘅體驗。」



徐英偉認為，透過四季更迭的主題活動，能夠吸引旅客一再回訪，體驗不一樣的香港。（圖片來源：《駿步人生》）

徐英偉：懷疑香港是唯一一個有馬場在市中心的地方 太過方便

徐英偉說：「我哋係需要多啲一齊走去，同全世界多啲講、多啲宣傳，等佢哋重新發現原來香港咁正」，「香港成個設計就係去吸引接納呢啲高端嘅客。」

他表示，經常都說香港的體驗，兩三日玩不完，所以怎樣串聯一系列盛事內容，有個真的路線圖十分重要，「變咗好多嘅旅客，佢哋嚟到香港嘅時候，而家有好多係開會，我哋叫business leisure係返工開會，跟住順便嚟玩埋，愈嚟愈多一類型咁嘅體驗咁。」

講到體驗，必須提到賽馬旅遊，他直言，懷疑香港是「唯一一個地方（有馬場）喺一個城市中間嘅，係太過方便」，星期三跑馬地馬場有happy Wednesday，星期六或日沙田又有日馬或黃昏馬體驗，都是香港特色。

跑馬地周三Happy Wednesday （圖片來源：《駿步人生》）

馬會透過「兩地三馬場」帶來協同效應，促進穗港旅遊發展。圖為廣東從化馬場模擬圖。 （圖片來源：《駿步人生》）

指香港酒店服務水平列國際前列 50大多過一間

隨着馬會在廣東從化的馬場即將啟用，徐英偉認為，應向旅客推廣「嚟咗香港之後，佢下一站就會去到從化」，「跟住就覆蓋去灣區其他城市旅行。」

徐英偉表示，香港的優勢不止背靠祖國、聯通世界，他認為另一個優勢是酒店服務旅遊業是世界頂尖，「我哋香港酒店嘅服務水平，世界排名都係喺國際前列，例如50大位多過一間喺上邊，其實好多國際地區冇咁多喺上邊。」

他舉例說，旅客不時會問遊覽香港訊，多數會向酒店前台員工查詢，「佢哋（前台員工）真係做足功夫，係佢哋有晒所有內容體驗故事，去畀我哋旅客有一個好介紹」，「其實如果講緊好客之道，其實我哋香港嘅水平真係好高，所以好多時我喺前線裏邊學識咗好多嘢。」

呼籲年輕人入行：有機會服務國家元首、接觸世界巨星

他指香港有三百多間酒店、共九萬多間房，比起倫敦紐約，「我哋平均個性價比係抵過佢哋嘅。」他形容酒店是一個「好好玩、好有體驗嘅一個行業服務性行業」，例如有國際峯會，可以服務國家元首，又或者可以接觸到來港開演唱會或球賽的世界巨星，因此呼籲年輕人入行。

大坑舞火龍（圖片來源：《駿步人生》）

身兼足總副主席 徐英偉：要畀家長見得到運動係可以有得發展

徐英偉尚有另一身份，就是足球總會副主席。他回想起2009東亞運動會上，香港在踢12碼時贏了日本而取得金牌，「嗰一場唔單止係牽動咗全香港市民係對足球嗰種熱，突然間嗰下就會記得去到好高點。最近我哋都犀利，5萬人坐爆（啟德體育園主場館），其次就係，其實嗰個亦都係我哋足球發展一個重要轉利點。」

他指該場球賽之後，政府對於香港足球運動的投放和推廣，馬會都給予很多支持，「令到我哋喺足球嘅發展去到今天仍然都有一個好重要嘅動力，更重要係咩？我哋栽培咗我哋本地嘅青訓一啲出色球員，可以繼續為香港足球代表隊，可以出戰代表我哋香港。」

他認為大搞盛事化、產業化是專業化，可成為生涯規劃，讓家長見到，「運動其實係可以有得發展，更重要就畀家長見得到係咁，等佢哋見到，係原來我哋小朋友除咗讀書，其實喺個全能嘅素養，運動嘅栽培其實都好緊要咁，所以一樣嘢，我哋希望可以更加多一啲咁樣嘅內容體驗盛事，去鼓勵吸引。」