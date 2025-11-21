李思穎全運會奪三金　女車神攀高峰動力：不服輸不甘心｜駿步人生

新「女車神」李思穎（Ceci）在今屆全運會奪得三面單車項目金牌，三戰全勝。這個香港新紀錄，是她不服輸、不甘心精神所推動。去年失落巴黎奧運，李思穎困於「點解其他人做到冠軍、點解自己做唔到」，然後自我反省，找到要改善、要強化的地方，備戰今屆全運會，奪得意外佳績，「有少少覺得解放咗」。她認為人生經歷不會永遠是低潮，「因為一定會係一個波浪形式，你總會係去到新嘅高峰。」



超級女車神、宇宙最強車神、戰神三個大名選邊個？

今屆全運會，李思穎先於11月9日成功衛冕女子個人公路賽金牌，到16日和隊友梁穎儀在場地單車女子麥迪遜賽奪得金牌，17日再於場地單車女子全能賽奪得金牌。她昨日接受馬會刊物《駿步人生》訪問，與馬會公司事務執行總監譚志源對談。超級女車神、宇宙最強車神、戰神這三個「大名」，她說都不要，「我選（叫）第四個......呢個我諗唔到住！」

巴黎奧運全能賽表現未如理想耿耿於懷 全運會奪金牌最重要

李思穎說，取得第一面金牌，「有少少覺得解放咗」，證明現時的努力和訓練方向是對的，「同埋幫我諗好未來我要點樣去令到自己更加突破」；她說取得第二面金牌有點意外，因為本身目標只是要取得獎牌，這結果對全隊來說是一個新方向；第三面則是最重要，「因為一直以來全能賽係我主項，我一直都好希望可以喺全能賽踩好，特別係巴黎奧運之後，全能賽踩唔好，令到我好想喺全能賽上證明到自己係可以。」

李思穎在2024年巴黎奧運，參加女子個人公路賽和場地單車全能賽，未能取得獎牌，「當一刻有啲唔甘心。因為我覺得點解其他人可以做到冠軍、其他人可以有咁好成績，點解自己做唔到。我成日都諗緊，大家都係人，無理由人哋做到，我自己做唔到。」

我就不服輸，點都要做到。 李思穎

這個「我真係唔甘心」執着，自巴黎奧運後，她即開始備戰今屆全運會，今屆成績總算彌補巴黎奧運失落，「巴黎奧運後開始反省自己，知道自己有咩要改、有咩要強化，然後就開始為今年做個很一長訓練計劃，為全運會去到最好狀態，所以教練功不可沒。」

可能大家去到低谷，覺得失敗咗嘅時候，唔好只係諗當刻嘅失敗，其實係對自己來說，會係一個好好反省自己、去了解自己唔好嘅地方，然後將會係一個新嘅突破。我覺得唔會係永遠低潮，因為一定會係一個波浪形式，你總會係去到新嘅高峰。 李思穎

李思穎說，「相信自己」是很重要，「如果你唔同自己講你做到嘅話，你就永遠都做唔到，所以我覺得大家一定要相信自己，其實好多嘢係可以比自己想像中做得好！」

患過度活躍症 被父親捉去跑步 養成不服輸性格

李思穎有過度活躍症，自幼就坐不定，上學總是跑來跑去，李爸爸想消耗她的體能，經常幫她安排很多不同的課外活動，由小時候玩跆拳道，之後變成玩三項鐵人，然後再踩單車，父親一放工就捉她去跑步，「佢從小到大都一直陪住我去做呢個運動員」，她相信是這樣養成她不服輸性格。

Daddy唔係運動員，但係多少都跑得比我快，當我跑唔郁嘅時候，佢都唔會等我，所以我夾硬都要追到。 李思穎

完成比賽放縱一下：食多啲嘢 攤喺度咩都唔做

得獎心情這幾天平復下來，李思穎放縱一下，「呢幾日開始食下嘢、食多啲嘢。之前食得少啲，特別係今年訓練好多，好多時喺澳洲，都係自己煮，廚藝有限，比較清淡，所以返到嚟（香港）可以食好多好食嘅嘢。」她說，受訓時與隊友共四人一起生活，只會煎、烚和焗，「就咁煎塊雞胸，落胡椒粉，就完咗（無其他調味），無味，所以係唔好食。」

不用訓練、備戰時，李思穎說喜歡「攤喺度咩都唔做」，她自言個人比較懶，「應該話我將所有努力放晒喺單車上面，然後其他時候我都係比較懶，鍾意咩都唔做，然後就攤喺度休息。」經常參加公路賽，她透露原來不喜歡曬太陽，「雖然我很黑，但是我都會擦很多防曬，還有會做好防曬準備。」

下一個目標：世界盃場地單車賽取得獎牌 再攻亞運會

不過李思穎偷懶的日子不會長，因為很快就要準備冬訓，打好基礎耐力，將到海南島受訓，那邊很多山，可以有很強考驗，因為明年將有愛知・名古屋亞運會，以及在港舉辦的「UCI世界盃場地單車賽」。她說第一目標是在世界盃取得獎牌，再而想亞運會獎牌。

香港體育學院全面照顧 令運動員可安心、放心

成功除了教練悉心栽培，她認為香港體育學院功勞也不小，「全方方面保障我哋，由我哋訓練上面，然後到飲食有營養部，然後到休息，然後都有住宿安排，令到我哋可以好安心、好放心做一個運動員，其他嘢都唔使理，體院都幫我哋安排咗。」

馬會發獎金予獲獎牌運動員 李思穎：代表社會對運動員認同

譚志源在訪問中提到，馬會和體育學院很多方面支持運動員，在今屆全運會，雙方透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，頒發獎金予獲得獎牌的運動員。李思穎說，這對運動員去爭取更好成績，一定有支持力度，「呢係對我哋嘅社會認同，令到我哋知道努力係有用，大家都會係繼續支持我哋嘅努力，鼓勵我哋繼續努力、繼續去突破更多好成績。」

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」列明個人項目金、銀、銅牌分別可獲75萬、37.5萬及15萬港元；團體項目金、銀、銅牌則獲150萬、75萬及30萬港元。